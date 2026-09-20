Nghĩa tình từ Thành phố mang tên Bác đến Đặc khu Côn Đảo

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Những nén hương trên vùng đất thiêng

Ở nghĩa trang Hàng Dương, đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu cùng các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã nằm lại tại Côn Đảo.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo.

Phút mặc niệm trước những phần mộ đang nằm yên nghỉ nơi đây khiến nhiều đại biểu tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, phải sống và làm việc ra sao để xứng đáng với những hy sinh đã làm nên giá trị hòa bình của hôm nay.

Đại biểu dâng hương tại Đặc khu Côn Đảo.

Trong đoàn có bà Lê Thị Việt Lan, sinh năm 1949, cựu tù chính trị từng bị giam tại Trại giam nữ tù binh Phú Tài. Bà không trải qua những năm tháng tù đày ở "Địa ngục trần gian" Côn Đảo nhưng ký ức của một người từng đi qua chiến tranh khiến những dấu tích nơi đây trở nên quen thuộc. Điều bà nhắn gửi đến người trẻ là phải nhớ công lao của những người đã dành tuổi xuân cho Tổ quốc, giữ gìn truyền thống và sống xứng đáng với những hy sinh đó.

Bà Lê Thị Việt Lan, Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10.

Cách bà Lan không xa là em Vũ Thị Phương Linh, sinh viên năm cuối Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu đến Côn Đảo trong thành phần đoàn văn nghệ sĩ. Linh được hát trong lễ tưởng niệm và viếng mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Với cô sinh viên trẻ, những điều từng biết qua sách vở giờ hiện ra ở chính nơi lịch sử đã diễn ra.

Đại biểu xếp hàng vào thắp hương tại phần mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Đại biểu Vũ Thị Phương Linh, sinh viên Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

"Từ hệ thống nhà tù Côn Đảo đến nghĩa trang Hàng Dương, mỗi địa danh đều nhắc thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối, em hiểu hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay", Phương Linh chia sẻ.

Trên điểm cao gần 600 mét

Rời các điểm tưởng niệm, đoàn đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang đóng chân tại Đặc khu Côn Đảo. Nhiều đơn vị tại đây thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, vùng trời, giữ gìn an ninh, trật tự và hỗ trợ nhân dân khi thiên tai, sự cố xảy ra.

Một góc di tích nhà tù tại Đặc khu Côn Đảo.

Trạm radar 590 thuộc Trung đoàn 251, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đứng chân ở độ cao gần 600 mét, làm nhiệm vụ quan sát, phát hiện và quản lý mục tiêu trên biển, trên không.

Đại úy Phạm Văn Thân, Trạm trưởng Trạm radar 590, báo cáo đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ quan sát, phát hiện, quản lý mục tiêu tầm thấp trên biển và trên không, phối hợp các lực lượng nắm tình hình, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống thiên tai. Kết quả kiểm tra huấn luyện đạt 100% yêu cầu, trong đó hơn 75% khá, giỏi.

Đại úy Phạm Văn Thân, Trạm trưởng Trạm radar 590 phát biểu.

Những con số trong báo cáo đi cùng một lời hứa của tập thể cán bộ, chiến sĩ: tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ở một trạm radar, quyết tâm đó được thực hiện bằng việc giữ đúng chế độ trực, bảo đảm khí tài hoạt động an toàn và xử lý chính xác những tín hiệu xuất hiện trên vùng biển, vùng trời được giao quản lý.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân trao quà tại Trạm radar 590.

Cuộc gặp với đoàn đại biểu từ Thành phố Hồ Chí Minh vì thế có ý nghĩa rất cụ thể đối với người lính. Những phần quà và công trình hỗ trợ đi vào điều kiện sinh hoạt, công tác của đơn vị. Một Nhà sinh hoạt đa năng trị giá 200 triệu đồng được trao tặng cho Trạm radar 590, với cán bộ, chiến sĩ, sự hiện diện của đoàn còn là dịp để những người ở xa đất liền cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ hậu phương.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Trưởng đoàn công tác cho rằng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay gắn việc giữ vững từng vùng biển, vùng trời với xây dựng quê hương, chăm lo đời sống nhân dân, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên. Sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng ở Côn Đảo là phần tiếp nối trách nhiệm đó.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Trưởng đoàn công tác phát biểu.

Ông Đỗ Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lái Thiêu nói, hành trình bằng tàu giúp đại biểu hiểu rõ hơn điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ và cuộc sống trên đảo. Điều đó giúp ông nghĩ đến sau chuyến đi là đưa những gì tận mắt chứng kiến trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ sở, huy động nguồn lực chăm lo thiết thực hơn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân vùng biển, đảo.

Một góc biển đảo tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Rời Côn Đảo, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hải trình đến các đảo vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10. Những phần quà đã trao, lời thăm hỏi còn đọng lại. Với người lính, đó là hơi ấm từ đất liền và với mỗi thành viên trong đoàn công tác đó là lời nhắc nghĩa tình với biển, đảo phải được nối dài bằng trách nhiệm bền bỉ.