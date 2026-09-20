Lai Châu quảng bá du lịch từ chuỗi sự kiện văn hóa Viettel Y-Fest 2026

Họp báo cung cấp thông tin về chuỗi sự kiện chương trình "Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống" tại tỉnh Lai Châu

Chiều 20.9, Ban Tổ chức chương trình tổ chức họp báo cung cấp thông tin về nội dung, quy mô và công tác chuẩn bị cho sự kiện. Họp báo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức và ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức chủ trì họp báo.

Chương trình được UBND tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội phối hợp tổ chức. Đây không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng, phục vụ đời sống tinh thần của người dân mà còn mở ra cơ hội quảng bá cảnh quan, bản sắc văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lai Châu.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Đêm nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 diễn ra từ 19h30 đến 23h ngày 3.10 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh. Chương trình mở cửa miễn phí; vé vào khu vực Fanzone được phát qua ứng dụng Viettel Tammi.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dân và du khách được trải nghiệm mạng 5G, hệ sinh thái số Viettel, ứng dụng Tammi, TV360 cùng các hoạt động tương tác, đổi vòng và nhận quà.

Việc kết hợp giữa không gian nghệ thuật và trải nghiệm công nghệ được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho sự kiện, nhất là đối với khán giả trẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, bản sắc văn hóa địa phương được giới thiệu thông qua chương trình Carnaval đường phố với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Mông, Giáy, Lự và Thái. Các tiết mục giao lưu, diễn diễu góp phần tái hiện sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Lai Châu.

Cùng với đó, không gian trưng bày, bán sản phẩm OCOP và khu ẩm thực với hơn 100 gian hàng sẽ tạo điều kiện để người dân, du khách thưởng thức đặc sản, tìm hiểu sản phẩm địa phương. Đây cũng là dịp các chủ thể OCOP, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, mở rộng kết nối với thị trường.

Điểm nhấn của chương trình là Top 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến tham gia các hoạt động trải nghiệm và quảng bá du lịch.

Tiếp đó, Giải leo núi “Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” được tổ chức tại xã Sin Suối Hồ vào ngày 4.10, với sự tham gia dự kiến của 130 nhà báo và 400 vận động viên.

Tại họp báo, ông Lê Đức Dục đề nghị công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện phải làm nổi bật cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc, ẩm thực và sản phẩm OCOP đặc trưng của Lai Châu. Sở VHTTDL được giao chủ động cung cấp thông tin chính xác, thống nhất về giao thông, an ninh, y tế và lưu trú.

Với chuỗi hoạt động diễn ra liên tục trong ba ngày, Viettel Y-Fest 2026 được kỳ vọng không chỉ tạo không khí sôi động tại Lai Châu mà còn chuyển sức hút của sự kiện thành hiệu quả quảng bá lâu dài, góp phần đưa hình ảnh vùng đất, con người Lai Châu đến với du khách.