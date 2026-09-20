Thí sinh Hoa hậu Việt Nam diện áo cờ đỏ sao vàng, check-in tại cột mốc Km0

Giữa 53 thí sinh, Neang Lin - cô gái Khmer đến từ An Giang - có cảm nhận đặc biệt khi lần đầu trải nghiệm hành trình tại vùng đất này. Neang Lin cho biết cô hạnh phúc khi được chạm tay vào cột mốc Km0. Từ một cô gái miền Tây Nam Bộ, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa cô đến những vùng đất xa hơn, nơi cảnh quan, văn hóa và lịch sử đem lại những trải nghiệm khác biệt.

﻿

Trước đó, tại Lai Châu, các thí sinh được trải nghiệm văn hóa, đời sống người dân địa phương, đến đồi chè Tân Uyên, bản Sì Thâu Chải và Ô Quy Hồ. Những trải nghiệm ấy giúp nhiều cô gái có cơ hội trực tiếp nhìn thấy cảnh sắc trước đây chỉ biết qua báo chí và phim ảnh. Đến Tuyên Quang, cảm giác ấy tiếp tục được nối dài.

﻿

Tại Km0, 53 thí sinh cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, ghi lại hình ảnh trong hành trình dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Nếu với du khách, Km0 là nơi đánh dấu điểm bắt đầu của hành trình lên cao nguyên đá, với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, đây là dấu mốc trong hành trình khám phá đất nước.

Từ miền Tây Nam Bộ đến vùng núi phía Bắc, từ những trải nghiệm văn hóa ở Lai Châu đến câu chuyện lịch sử tại Vị Xuyên và nay là khoảnh khắc đứng bên Km0, các cô gái có thêm những lát cắt khác nhau về quê hương.

Cột mốc Km0 từ lâu trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đến khu vực Hà Giang. Đây là nơi đánh dấu điểm khởi đầu cho hành trình lên các địa danh nổi tiếng như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Sau khi Hà Giang và Tuyên Quang hợp nhất, cột mốc được giữ nguyên và tiếp tục là điểm nhấn du lịch của tỉnh Tuyên Quang. Với nhiều du khách, bức ảnh tại Km0 gần như trở thành kỷ niệm không thể thiếu trước khi bắt đầu hành trình khám phá miền đá phía Bắc. Trong những năm qua, địa điểm này thường xuyên xuất hiện ở lịch trình của các đoàn khách và là tọa độ check-in được giới trẻ yêu thích.