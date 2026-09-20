Thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài thành phố Đà Nẵng

Việc ra đời Liên Chi hội Văn hóa Áo dài thành phố Đà Nẵng đánh dấu bước phát triển mới trong việc tập hợp các cá nhân có chung tình yêu và mong muốn gìn giữ giá trị áo dài trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phát biểu chúc mừng

Đồng thời tạo không gian kết nối các nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu, người hoạt động văn hóa và cộng đồng yêu áo dài; qua đó thúc đẩy giao lưu, hợp tác và triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của trang phục truyền thống Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam bày tỏ niềm vui và chúc mừng sự ra đời của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài thành phố Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm khẳng định, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để Liên Chi hội phát triển vững mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy, quy tụ những người yêu áo dài cùng giao lưu, sáng tạo và cống hiến.

“Tôi mong rằng mỗi thành viên của Liên Chi hội sẽ trở thành một đại sứ văn hóa áo dài, cùng kể câu chuyện về áo dài bằng tình yêu, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc” - bà Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đề nghị Liên Chi hội chủ động phối hợp, đề xuất với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội tổ chức thường niên Tuần lễ Áo dài Việt Nam cùng các chương trình có sức lan tỏa, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương tiêu biểu trong xây dựng không gian văn hóa áo dài Việt Nam.

Bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài TP. Đà Nẵng Nguyễn Lan Vy

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; sự phối hợp của các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị – xã hội; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng tâm huyết của Ban Chấp hành và toàn thể hội viên, Liên Chi hội sẽ ngày càng hoạt động hiệu quả, thiết thực.

“Sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân sẽ góp phần nâng cao vị thế của áo dài trên trường quốc tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa áo dài trở thành Di sản văn hóa của nhân loại” - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam bày tỏ.

Tại buổi lễ, bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập các Chi hội và Quyết định thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, đạo diễn Nguyễn Lan Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam (phụ trách miền Trung) làm Chủ tịch Liên Chi hội.

Đạo diễn Nguyễn Lan Vy, Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã thưởng thức các tiết mục nghệ thuật với chủ đề “Áo dài Đà Nẵng – Hội tụ văn hóa, lan tỏa tinh hoa”, mở ra không gian kết nối những người yêu áo dài và cùng gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Các ca khúc “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Áo dài Việt Nam”, “Welcome to Đà Nẵng”… kết hợp với âm nhạc, vũ đạo và thời trang đã tạo nên không khí sôi động, tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh tà áo dài không chỉ là vẻ đẹp trong ký ức mà còn hiện diện sống động trong đời sống đương đại.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài “Bắc – Trung – Nam” và “Sắc màu di sản” của nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy, qua phần thể hiện của các người mẫu VKSTAR cùng thành viên Liên Chi hội Văn hóa Áo dài thành phố Đà Nẵng.

Mỗi thiết kế mang một sắc thái riêng, từ vẻ đẹp nền nã của miền Bắc, chiều sâu văn hóa của miền Trung đến vẻ phóng khoáng của miền Nam, cùng hòa quyện trong một chỉnh thể thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Bằng ngôn ngữ thời trang và nghệ thuật trình diễn, chương trình cho thấy các giá trị di sản có thể được tiếp nối và làm mới bằng sức sáng tạo. Việc đưa áo dài vào các hoạt động nghệ thuật, sự kiện cộng đồng và không gian văn hóa sẽ góp phần tạo dựng sức sống bền vững cho trang phục truyền thống, đưa áo dài đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.