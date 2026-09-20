Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống góp phần làm nổi bật không gian văn hóa vùng cao tại chương trình

Chương trình có sự tham gia của các đơn vị đến từ phường Sa Pa và một số địa phương trong tỉnh Lào Cai. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và kinh doanh đã giới thiệu những sản phẩm gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc.

Dự chương trình có ông Cao Bá Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa; ông Nguyễn Phước Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa; đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng lãnh đạo các xã Ngũ Chỉ Sơn, Bản Lầu, Mường Khương và A Mú Sung.

Mâm cơm hương vị Tây Bắc tôn vinh và lan tỏa ẩm thực vùng cao Sa Pa

Không gian “Mâm cơm Hương vị Tây Bắc” giúp đại biểu, người dân và du khách hiểu thêm về những nét đặc trưng của ẩm thực vùng cao. Mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn phản ánh nguồn nguyên liệu, phương thức chế biến và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ trong đời sống hằng ngày.

Giới thiệu sản phẩm OCOP của Sa Pa tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận OCOP cho các đơn vị có sản phẩm được công nhận. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm đặc trưng địa phương.

Việc được công nhận OCOP tạo thêm điều kiện để các sản phẩm xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng. Chương trình cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ và tìm kiếm đối tác.

Đại diện các đơn vị nhận giấy chứng nhận OCOP cho sản phẩm đặc trưng địa phương

Với lợi thế là điểm đến du lịch nổi tiếng, Sa Pa có nhiều điều kiện để đưa ẩm thực, nông sản và sản phẩm OCOP trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm của du khách. Sự kết nối giữa sản xuất nông nghiệp, văn hóa ẩm thực và du lịch góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm sinh kế cho người dân.

“Mâm cơm Hương vị Tây Bắc” qua đó không chỉ tôn vinh sản vật và văn hóa ẩm thực vùng cao mà còn mở rộng không gian quảng bá, lan tỏa hình ảnh Sa Pa, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của địa phương.