Đường Lâm tổ chức chương trình 'Đêm trăng làng cổ'

Các cháu thiếu nhi biểu diễn trong chương trình "Đêm trăng làng cổ" tổ chức tại Làng cổ Đường Lâm, phường Sơn Tây, Hà Nội. (Ảnh: HÀ THÀNH)

Mở đầu chương trình là màn rước kiệu Trung thu từ sân đình Mông Phụ đến cổng làng, với sự tham gia của thiếu nhi, nhân dân các tổ dân phố Đường Lâm, đoàn viên thanh niên và du khách. Những chiếc kiệu được trang trí công phu, rực rỡ sắc màu cùng ánh đèn Trung thu đã tạo nên không khí lễ hội đặc sắc giữa không gian làng cổ. Dọc hai bên tuyến đường làng, kiệu của các tổ dân phố cũng được trưng bày, tạo không gian phục vụ nhân dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Một tiết mục trong chương trình Trung thu làng cổ do các cháu thiếu nhi biểu diễn. (Ảnh: HÀ THÀNH)

Tại chương trình khai mạc, các em thiếu nhi được giao lưu cùng Chị Hằng, thưởng thức màn biểu diễn lân sư rồng, các tiết mục văn nghệ và những tiết mục do chính các em thiếu nhi Đường Lâm biểu diễn.

Lãnh đạo phường Đường Lâm trao quà cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HÀ THÀNH)

Nhân dịp này, phường Đường Lâm trao quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần động viên, chia sẻ và mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tiến hành trao 10 giải A và 10 giải B Hội thi trang trí kiệu với chủ đề “Vui Tết Trung thu” cho các xóm có mô hình kiệu tham gia.

Các nghệ nhân hướng dẫn các cháu bé bện rơm, gấp lá thành các con vật ngộ nghĩnh. (Ảnh: HÀ THÀNH)

Các em nhỏ tham gia trò chơi kéo co tại sân đình Mông Phụ ở làng cổ Đường Lâm.

Trước đó, tại Làng cổ Đường Lâm đã diễn ra các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian dành cho thiếu nhi như làm đèn ông sao, đèn kéo quân, nặn tò he, làm mặt nạ giấy, làm bánh Trung thu, cùng các trò chơi dân gian và biểu diễn võ thuật.

Chương trình vui trung thu "Đêm trăng làng cổ" thu hút rất đông các em nhỏ và người dân làng Đường Lâm tham dự. (Ảnh: HÀ THÀNH)

Chương trình “Đêm trăng làng cổ” đã tạo nên một ngày hội Trung thu vui tươi, ý nghĩa, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đưa những phong tục, trò chơi dân gian và nét đẹp văn hóa của Đường Lâm đến gần hơn với thế hệ trẻ và du khách.

Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Đường Lâm – vùng đất giàu truyền thống văn hóa, thân thiện, hấp dẫn, nơi mỗi mùa Trung thu trở thành một dịp để cộng đồng cùng gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ mai sau.