Ngày lễ Yom Kippur - 25 giờ của cầu nguyện, sám hối và tĩnh lặng tại Israel

Đây được coi là ngày lễ linh thiêng và trang nghiêm nhất trong lịch Do Thái, khi phần lớn đời sống xã hội tại Israel gần như dừng lại trong khoảng 25 giờ.

Người Do Thái bắt đầu đến các giáo đường để cầu nguyện và sám hối trong ngày lễ Yom Kippur.

Yom Kippur diễn ra vào ngày 10 tháng Tishrei, khoảng 10 ngày sau Rosh Hashanah - Tết Năm mới của người Do Thái. Đây là thời điểm người Do Thái dành cho việc sám hối, cầu nguyện, tự kiểm điểm và xin được tha thứ.

Trong khoảng 25 giờ, những người thực hành Yom Kippur thường nhịn ăn, không uống nước và tuân thủ một loạt quy định tôn giáo. Người Do Thái dành phần lớn thời gian trong các nhà hội để cầu nguyện và sám hối. Các hoạt động cầu nguyện bắt đầu từ tối 20/9 với nghi lễ Kol Nidre và tiếp tục trong ngày hôm sau trước khi Yom Kippur kết thúc. Khoảng 150.000 người Do Thái cũng đã tập trung tại Bức tường Than khóc ở Jerusalem để tham gia lễ cầu nguyện tập thể.

Nhiều tín đồ có truyền thống mặc trang phục màu trắng trong ngày lễ, được xem là biểu tượng của sự thanh sạch và tinh thần hướng tới sự tha thứ. Theo các nguyên tắc của luật Do Thái, việc bảo vệ tính mạng được đặt lên trên yêu cầu nhịn ăn. Vì vậy, trẻ em, người bệnh, người có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc những trường hợp đặc biệt có thể được miễn hoặc điều chỉnh việc nhịn ăn.

Việc đạp xe trong Ngày Yom Kippur trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc tại Israel, đặc biệt đối với trẻ em và các gia đình.

Yom Kippur tạo ra một khung cảnh đặc biệt tại Israel. Phần lớn cửa hàng, nhà hàng và các địa điểm vui chơi, giải trí đóng cửa. Giao thông công cộng ngừng hoạt động và hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Ben Gurion cũng tạm dừng.

Đường phố tại nhiều thành phố trở nên vắng vẻ khác thường. Phương tiện cấp cứu vẫn hoạt động, trong khi xe đạp xuất hiện phổ biến trên những tuyến đường vốn thường xuyên đông đúc. Việc đạp xe trong ngày Yom Kippur đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc tại Israel, đặc biệt đối với trẻ em và các gia đình.

Về mặt pháp lý, việc lái xe trong ngày Yom Kippur không bị cấm trên toàn quốc. Tuy nhiên, phần lớn người dân, cả những người theo tôn giáo lẫn nhiều người Do Thái thế tục, tự nguyện không sử dụng ô tô. Điều này khiến đường phố và các tuyến cao tốc trở nên yên tĩnh hiếm thấy.'

Đường phố và các tuyến cao tốc ở Israel trở nên yên tĩnh hiếm thấy trong ngày lễ Yom Kippur.

Một khảo sát do kênh truyền hình Mashav thực hiện trước các ngày lễ trọng đại của người Do Thái cho thấy Yom Kippur vẫn có ảnh hưởng đáng kể đối với cả những người Do Thái không thường xuyên thực hành tôn giáo. Theo khảo sát, 61% người được hỏi cho biết sẽ nhịn ăn trong Yom Kippur năm nay, trong đó 54% dự định nhịn hoàn toàn và 7% nhịn một phần. Đáng chú ý, trong số những người sở hữu ô tô, 96% cho biết không có ý định lái xe trong ngày lễ. Khoảng 46% số người được hỏi cho biết sẽ đến giáo đường để cầu nguyện, trong khi 51% dự định quyên góp từ thiện trước Yom Kippur.

Lễ Yom Kippur không chỉ bắt nguồn từ câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước, mà còn gắn liền với một trong những biến cố quân sự lớn nhất trong lịch sử Israel hiện đại - Chiến tranh Yom Kippur năm 1973 khi liên quân Ai Cập và Syria bất ngờ tấn công, khiến Israel ban đầu lâm vào thế bị động và chịu tổn thất nặng nề trước khi giành lại thế chủ động. Kể từ đó, ký ức về cuộc chiến này luôn song hành với ý nghĩa tôn giáo của Yom Kippur.