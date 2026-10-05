Doanh thu TKV đạt hơn 81% kế hoạch năm 2026

Trong tháng 9 và quý III/2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, nhu cầu huy động than cho sản xuất điện giảm, mặt khác giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, các vướng mắc về thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, sản lượng điện sản xuất ảnh hưởng do 10/13 tổ máy nhiệt điện thực hiện sửa chữa định kỳ... Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo điều hành, Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục duy trì kỷ luật điều hành, tập trung sản xuất, tiêu thụ, quản trị chi phí và tháo gỡ các khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu toàn Tập đoàn quyết liệt đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, đặt mục tiêu hoàn thành ở mức xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2026, toàn Tập đoàn đạt doanh thu 139.660 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.094 tỷ đồng, bằng 99,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 20.042 tỷ đồng, bằng 83,8% kế hoạch năm.

Về sản lượng than, tháng 9 sản xuất 2,70 triệu tấn than nguyên khai, 3,14 triệu tấn than sạch thành phẩm, bóc đất đá đạt 8,68 triệu m³, đào lò đạt 23.378,85 m và tiêu thụ 4,19 triệu tấn than (đạt 112,3% kế hoạch tháng); trong đó than cấp nhiệt điện đạt 3,07 triệu tấn, xuất khẩu đạt 277 nghìn tấn, than nhập khẩu đạt 667 nghìn tấn.

Điểm cầu Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh.

Lũy kế 9 tháng, toàn Tập đoàn sản xuất 27,64 triệu tấn than nguyên khai (bằng 75,0% kế hoạch năm);28,89 triệu tấn than sạch thành phẩm (bằng 78,8% kế hoạch năm); bóc đất đá đạt 87,62 triệu m³ và đào lò đạt 209.168,8 m; than tiêu thụ đạt 39,05 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ; trong đó than cấp cho nhiệt điện đạt 31,69 triệu tấn (tăng 11,5% so với cùng kỳ), xuất khẩu đạt 1,18 triệu tấn; than nhập khẩu đạt 8,86 triệu tấn.

Sản xuất Alumin quy đổi đạt 1,05 triệu tấn, tiêu thụ đạt 1,03 triệu tấn; điện sản xuất đạt 7.902,19 triệu kWh; sản xuất đồng tấm đạt 22.256 tấn; sản xuất thuốc nổ đạt 52.320 tấn. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn Tập đoàn đạt 9.159 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân đạt 19,87 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,3% kế hoạch năm.

Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 10/2026 tại điểm cầu Trụ sở Tập đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các Ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong 9 tháng đầu năm 2026. Tổng giám đốc khẳng định, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn song kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng của Tập đoàn cơ bản hoàn thành, tạo tiền đề vững chắc cho quý IV và năm 2027.

Triển khai nhiệm vụ quý IV/2026, Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu toàn Tập đoàn quyết liệt đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, đặt mục tiêu hoàn thành ở mức xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao. Các đơn vị cần rà soát kỹ phương án sản xuất và tiêu thụ, nâng cao vai trò của công tác kỹ thuật, sàng tuyển, pha trộn, tuyệt đối không để thiếu than cho các hộ tiêu thụ. Các Ban chuyên môn bám sát các Bộ, ngành để tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục cấp phép mỏ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch năm 2027. Song song đó, cần đặc biệt quan tâm công tác an toàn lao động mùa hanh khô; làm tốt công tác tư tưởng và sắp xếp tổ chức tại các đơn vị sau sáp nhập; tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất.

Quý IV/2026, TKV đặt kế hoạch tiêu thụ 12,45 triệu tấn than, tiêu thụ than 51,50 triệu tấn; phấn đấu tổng doanh thu đạt 180.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.500 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 24.500 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 13.000 tỷ đồng.