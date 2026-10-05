Gắn kết nghĩa tình Việt - Lào từ cuộc gặp tại Than Thống Nhất - TKV

Tham dự chương trình, về phía Đoàn công tác tỉnh Xay Nhạ Bu Ly có đồng chí Si Son Phăn Bun Sy, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Về phía Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu có đồng chí Phạm Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Công ty Than Thống Nhất - TKV có đồng chí Đào Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng lãnh đạo Công ty.

Trong khuôn khổ chuyến tham quan, các đại biểu tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã tìm hiểu thực tế tại khai trường sản xuất, Trung tâm điều hành sản xuất và khu tập thể công nhân thợ lò của Than Thống Nhất - TKV.

Tại đây, đoàn tìm hiểu về điều kiện sản xuất, môi trường làm việc cũng như công tác chăm lo đời sống người lao động của Công ty. Các nội dung được giới thiệu tập trung vào công nghệ khai thác hầm lò, đầu tư sản xuất, chuyển đổi số, thu nhập, chế độ đãi ngộ và các chính sách dành cho người lao động.

Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăm lo người lao động

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đào Văn Chính giới thiệu khái quát quá trình 66 năm xây dựng và phát triển của Công ty Than Thống Nhất - TKV, qua đó giúp các đại biểu Lào có thêm thông tin về hoạt động sản xuất, tổ chức quản lý và đời sống thợ mỏ.

Một điểm nhấn của buổi giao lưu là phóng sự giới thiệu về Than Thống Nhất được trình chiếu bằng tiếng Lào, có phụ đề tiếng Việt. Cách thể hiện này tạo không khí gần gũi, thể hiện sự chu đáo, trân trọng đối với các vị khách đến từ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Đoàn đại biểu tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, lãnh đạo Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, thành phố Quảng Ninh và lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất - TKV tại chương trình

Các đại biểu hai bên cũng trao đổi cởi mở về hoạt động sản xuất, công tác quản lý và chăm lo đời sống người lao động. Qua đó, những kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức sản xuất, xây dựng môi trường làm việc và nâng cao đời sống công nhân được chia sẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Si Son Phăn Bun Sy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Xay Nhạ Bu Ly bày tỏ sự cảm ơn đối với sự đón tiếp chu đáo của Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu và Công ty Than Thống Nhất - TKV; đồng thời đánh giá cao những nội dung thực tế mà đoàn có dịp tìm hiểu trong chuyến công tác.

Lan tỏa tình cảm Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ hoạt động, Công ty Than Thống Nhất - TKV và Đoàn công tác tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã trao tặng những tặng phẩm lưu niệm. Những món quà là tình cảm, sự trân trọng của những người thợ mỏ Quảng Ninh dành cho những người bạn Lào, đồng thời thể hiện tình cảm của Đoàn công tác đối với Than Thống Nhất - TKV.

Chuyến tham quan, giao lưu tại Than Thống Nhất - TKV không chỉ giúp các cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly có thêm những trải nghiệm thực tế về hoạt động khai thác than hầm lò, mà còn tạo cơ hội để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và chăm lo người lao động.

Hoạt động qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh người Thợ mỏ Quảng Ninh thân thiện, nghĩa tình, đoàn kết; đồng thời tiếp tục vun đắp tình cảm tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, hữu nghị và gắn bó giữa Việt Nam và Lào.