Xe nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam, nguồn cung cho thị trường ô tô tăng cao

Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 73.714 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2026, tăng 13,5% so với tháng trước (64.946 chiếc).

Trong đó, lượng ô tô lắp ráp trong nước xuất xưởng trong tháng 9 vừa qua ước đạt 46.200 chiếc, tăng nhẹ 1,3% so với tháng trước nhưng tăng tới 35,9% so với tháng 9/2025. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 416.400 chiếc xe ô tô mới, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước chỉ tăng nhẹ, ô tô nhập khẩu trong tháng 9 lại có sự tăng trưởng mạnh cả về số lượng và giá trị.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, lượng xe được các doanh nghiệp đưa về nước trong tháng 9 ước đạt 27.514 chiếc với tổng giá trị 567 triệu USD.

Con số này tăng tới 42,2% về lượng và tăng 26,0% về giá trị so với tháng trước (với 19.346 chiếc, giá trị 450 triệu USD - theo Cục Hải quan). Còn nếu so với tháng 9/2025, ô tô nhập khẩu về Việt Nam tháng vừa qua tăng 59,5% về số lượng và tăng 42,0% về giá trị.

Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm 2026, ước tính đã có 195.547 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch đạt 4,463 tỷ USD, tăng 26,2% về lượng và 30,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.