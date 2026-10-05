Hà Nội lần đầu tăng trưởng đạt hai con số trong năm 2026

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Thiết, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND TP Hà Nội chủ trì họp báo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh và Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng đồng chủ trì buổi họp báo.

Buổi họp báo được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND TP Hà Nội và trực tuyến đến 126 xã, phường của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND TP Hà Nội chủ trì họp báo.

GRDP quý III tăng hai con số, cao nhất từ đầu năm

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Thành phố.

Theo đó, năm 2026 là năm đầu triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 từ 11% trở lên, qua đó mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao khả năng huy động, tích lũy nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

GRDP quý III năm 2026 ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026; cao hơn đáng kể quý III/2025 (8,20%).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Nguyễn Thị Mai Hương thông qua nội dung chương trình họp báo.

Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025 và cao hơn kết quả 6 tháng đầu năm: Dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%.

Đặc biệt, xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất. Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỉ đồng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ: Dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9,85%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ lớn nhất của nền kinh tế, đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào tăng trưởng 9 tháng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Du lịch đón khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2%; trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo.

Đầu tư và xây dựng tiếp tục có bước tăng tốc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỉ đồng, tăng 24,5%. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 30/9 đạt 115.574 tỉ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch Thành phố giao đến nay.

Hạ tầng giao thông, đô thị tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng. Thành phố đang cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua việc lập 125 quy hoạch các cấp và đôn đốc triển khai 50 bản ghi nhớ xúc tiến đầu tư.

Trong đó có 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô 330.458 tỉ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến Vành đai 4 giải ngân đạt 88,30%; tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành khoan hầm; các cầu lớn vượt sông Hồng đang được triển khai tích cực. Cùng với đó, 10/10 công trình tiêu thoát nước khẩn cấp đã vận hành hiệu quả, góp phần giảm ngập.

Cùng với phát triển kinh tế, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Thành phố dự kiến cung ứng 24.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026. Có 160.981 lao động được giải quyết việc làm, đạt 94,14% kế hoạch; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48%.

Dồn lực cho quý IV, quyết tâm bứt phá

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng thông tin tại buổi họp báo.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng, dù đạt nhiều kết quả tích cực, Hà Nội vẫn đối mặt không ít thách thức trong những tháng cuối năm. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11%, quy mô giá trị tăng thêm trong quý IV phải rất lớn, đòi hỏi các động lực tăng trưởng chủ yếu tiếp tục đồng loạt tăng tốc.

Sức khỏe doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi có 26,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10,6 nghìn doanh nghiệp giải thể. Sản xuất công nghiệp chưa đồng đều, tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. Xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng khi một số nhóm hàng chủ lực như máy móc, dệt may, gỗ còn suy giảm.

Trong khi đó, chỉ số tiêu dung (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,91%, với giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, gây sức ép lên chi phí sản xuất và sức mua.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt “hai con số”, Thành phố tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng điểm sau:

Trên cơ sở kết quả tăng trưởng quý III/2026, rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV, phân rã kịch bản theo 3 phương án (cao, trung bình, thấp) đến từng sở, ban ngành, UBND các xã, phường, tập trung vào các ngành có tỷ trọng lớn, khả năng tăng nhanh và còn dư địa.

Tạo đột phá về đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV. Tiếp tục giao và kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, từng dự án. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công; đẩy nhanh các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, chống ngập và các dự án hạ tầng lớn.

Thúc đẩy mạnh đầu tư tư nhân, FDI và chuyển hóa các nguồn lực thành vốn thực hiện. Đẩy nhanh các dự án đã có chủ trương, đã cam kết đầu tư, sớm chuyển thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới.

Khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các dự án ngoài ngân sách đang vướng mắc; chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tập trung thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong lĩnh vực thương mại, du lịch và tiêu dùng, Hà Nội sẽ tận dụng cao điểm quý IV để triển khai các chương trình khuyến mại, hội chợ, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch mới, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách…

Đặc biệt, Thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi. Trong bối cảnh quý IV chỉ còn thời gian ngắn, các cấp, ngành phải tiếp tục thực hiện phương châm “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra”, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, xã, phường và từng chủ đầu tư; định kỳ kiểm đếm tiến độ, xử lý ngay các nhiệm vụ chậm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.