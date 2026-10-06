DJ Koo viếng mộ Từ Hy Viên

Theo Mirror Daily, hôm 6/10 là sinh nhật của Từ Hy Viên. Nhân dịp này, em gái cố diễn viên đăng tải loạt ảnh trên mạng xã hội.

"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của chị gái, đương nhiên phải đến chúc mừng. Tôi mang theo champagne và bánh ngọt mà chị ấy thích nhất. Chúng tôi ngồi cạnh mộ chị, vừa khóc vừa cười, kể về những câu chuyện của chúng tôi và tâm sự chúng tôi đã nhớ chị ấy đến nhường", Từ Hy Đệ chia sẻ.

DJ Koo cùng gia đình Từ Hy Viên đi viếng mộ. Ảnh: Weibo.

DJ Koo (tên thật Koo Jun Yup) cũng xuất hiện trong loạt ảnh được Từ Hy Đệ đăng tải. Anh đeo kính gọng đen, mặc áo thun hồng kết hợp với áo khoác đen. DJ Koo ngồi cạnh mẹ vợ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. Ngoài các thành viên gia đình Từ Hy Viên, một số người bạn, đồng nghiệp thân thiết của cố diễn viên cũng đến viếng mộ.

Xung quanh mộ phần Từ Hy Viên đặt nhiều đóa hoa tươi và bánh kem. Phía trên tấm bia mộ có khắc dòng chữ tiếng Anh "Remember Together Forever" (Mãi mãi ghi nhớ bên nhau). Ngoài ra còn có dòng chữ tiếng Hàn mang nghĩa "Mãi mãi yêu em - Jun Jun". Jun Jun là ký tên của DJ Koo. Dòng chữ thể hiện nỗi nhớ mà anh dành cho người vợ quá cố.

Theo Sinchew, DJ Koo và Từ Hy Viên từng hẹn hò vào năm 1998 nhưng sau đó đã chia tay. Năm 2011, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi và có hai con trước khi ly hôn vào năm 2021. Sau khi biết tin Từ Hy Viên đã ly hôn, Koo Jun Yup chủ động liên lạc. Hai người tái hợp và kết hôn vào năm 2022, nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng.

DJ Koo vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình vợ. Ảnh: Weibo.

Tháng 2 năm ngoái, Từ Hy Viên qua đời vì viêm phổi trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản. Kể từ đó, Koo Jun Yup ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. Anh vẫn đều đặn được bắt gặp đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn, nơi đặt tro cốt của vợ, để tưởng niệm.

Từng có nhiều tin đồn về việc DJ Koo và nhà vợ mâu thuẫn vì vấn đề chia tài sản. Tuy nhiên, nguồn tin thân thiết với gia đình khẳng định đây chỉ là đồn đoán ác ý. DJ Koo vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhà ngoại. Sau khi vợ qua đời, anh từng tuyên bố sẽ từ bỏ phần tài sản mà mình có quyền thừa hưởng và chuyển toàn bộ quyền xử lý cho mẹ vợ.