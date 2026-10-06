Sao nhí Bùi Khâu Minh Triết ngày càng đắt show, ghi dấu bên dàn nghệ sĩ đình đám Việt Nam

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình và sân khấu lớn, Bùi Khâu Minh Triết đã có hành trình trưởng thành qua nhiều sân chơi dành cho tài năng nhí. Từ danh hiệu Nam vương nhí Thế giới đến giải Siêu mẫu nhí nam xuất sắc nhất tại Búp Sen Vàng, mỗi dấu mốc đều mang đến cho cậu bé những trải nghiệm quý giá, giúp Minh Triết ngày càng tự tin, bản lĩnh và làm chủ trước ống kính cũng như trên sân khấu.

Bên cạnh việc học tập giỏi giang tại Vinschool, Minh Triết vẫn tích cực theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Cậu bé thường xuyên góp mặt trong các chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa – nghệ thuật và ngày càng xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình, từng bước tạo dấu ấn riêng ở lĩnh vực nghệ thuật dành cho thiếu nhi.

Từ những sân khấu nghệ thuật lớn đến các chương trình truyền hình quốc gia, Bùi Khâu Minh Triết ngày càng cho thấy sự hiện diện nổi bật của một gương mặt sao nhí năng động. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn, Minh Triết còn thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình, tiết mục âm nhạc được phát sóng trên truyền hình, đặc biệt là các chương trình trên sóng VTV. Những lần xuất hiện liên tiếp không chỉ giúp cậu bé đến gần hơn với khán giả mà còn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh ngày càng trưởng thành trước ống kính.

Đặc biệt, Minh Triết từng góp mặt cùng nhiều nghệ sĩ trong chương trình A80, một trong những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của sao nhí. Việc thường xuyên xuất hiện trên những sân khấu quy mô lớn giúp Minh Triết có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi từ các nghệ sĩ đi trước, đồng thời từng bước hoàn thiện kỹ năng và phong thái biểu diễn ngày càng tự tin, chuyên nghiệp.

Thời gian gần đây, Minh Triết liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật, thu hút sự chú ý của khán giả. Đáng nhớ, cậu bé góp mặt trong concert “Thanh Xuân” cùng ca sĩ Lâm Phúc, mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tươi mới, trẻ trung và tạo nên một màu sắc riêng trong dàn nghệ sĩ tham gia chương trình.

Tại Carnaval Nha Trang, Minh Triết để lại dấu ấn khi xuất hiện trên xe hoa trong đoàn diễu hành cùng các Hoa hậu, Á hậu. Giữa không khí lễ hội sôi động, hình ảnh sao nhí tự tin sánh bước bên những gương mặt nổi bật của làng nhan sắc Việt tạo nên một khoảnh khắc ấn tượng, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Minh Triết trong các sự kiện nghệ thuật và văn hóa quy mô lớn.

Tại Carnaval Quảng Ninh, Minh Triết lại có cơ hội đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Anh Tú và LyLy. Sự xuất hiện liên tiếp tại các sự kiện Văn hóa- Nghệ thuật lớn không chỉ mang đến cho sao nhí những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn cho thấy Minh Triết đang từng bước mở rộng dấu ấn của mình trên các sân khấu chuyên nghiệp.

Từ Sao Check đến các chương trình trên VTV1, Minh Triết ngày càng xuất hiện thường xuyên trong những tiết mục âm nhạc được phát sóng trên truyền hình. Sự tự tin, nguồn năng lượng tươi mới cùng phong thái biểu diễn tự nhiên giúp cậu bé tạo dấu ấn riêng trong mỗi lần xuất hiện. Việc liên tục góp mặt trong các chương trình truyền hình lớn cũng cho thấy Minh Triết đang dần khẳng định sức hút của một gương mặt nghệ thuật nhí giàu tiềm năng.

Đáng chú ý, dấu ấn của Minh Triết không chỉ được ghi nhận qua những lần xuất hiện trên truyền hình, mà còn ở các sân khấu Văn hóa- Nghệ thuật quy mô lớn, nơi cậu bé có cơ hội đồng hành và biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Minh Triết từng góp mặt trong Lễ hội đường phố thuộc khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội cùng ca sĩ Hà Myo, tham gia Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới và biểu diễn cùng ca sĩ Anh Tú. Đặc biệt, tại chương trình “Trung thu yêu thương” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng vừa tổ chức, Minh Triết có dịp đứng chung sân khấu và biểu diễn cùng ca sĩ Tùng Dương trong tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Hành trình nghệ thuật của Minh Triết còn được nối dài qua nhiều chương trình quy mô lớn như “Kỷ cương mở lối quân hành” của Bộ Quốc phòng, cùng nhiều sự kiện nghệ thuật đáng chú ý khác. Mỗi sân khấu là một trải nghiệm mới, giúp cậu bé không ngừng tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện phong thái biểu diễn.

Không chỉ xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, Minh Triết còn thử sức ở những không gian biểu diễn mới khi góp giọng tại chương trình U13 bóng đá toàn quốc. Sự kết hợp giữa âm nhạc và một sự kiện thể thao dành cho thế hệ trẻ mang đến cho cậu bé những trải nghiệm khác biệt, đồng thời cho thấy khả năng thích nghi và sự linh hoạt của Minh Triết trong nhiều môi trường biểu diễn.

Tần suất xuất hiện dày đặc từ truyền hình đến các sân khấu lớn đang tạo nên một dấu ấn riêng cho Minh Triết, khẳng định sức hút của một gương mặt nghệ thuật nhí năng động, một sao nhí ngày càng “đắt show”, bản lĩnh sân khấu ngày càng trưởng thành và có cơ hội sánh vai cùng những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Ở tuổi còn rất nhỏ, Minh Triết đang từng bước viết nên hành trình nghệ thuật của riêng mình bằng sự chăm chỉ, khả năng biểu diễn chuyên nghiệp và tinh thần học hỏi không ngừng. Từ những sân khấu nghệ thuật, các chương trình truyền hình đến những sự kiện quy mô lớn, mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho cậu bé thêm một trải nghiệm mới, đồng thời giúp Minh Triết tích lũy kinh nghiệm và ngày càng tự tin, bản lĩnh hơn trước khán giả.

Với những dấu ấn đã tạo được, “sao nhí Minh Triết” được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ trong thời gian tới. Tháng 11 tới, Minh Triết sẽ tiếp tục đồng hành cùng khán giả tại concert “Nối vòng tay lớn” ở Thái Nguyên, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám. Đây được kỳ vọng sẽ là một sân khấu tiếp theo đánh dấu bước tiến mới của sao nhí trong hành trình chinh phục những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, giúp em tiếp tục thử sức, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định khả năng trên những sân khấu nghệ thuật ngày càng chuyên nghiệp.