Cảnh quay cuối cùng trước khi 'The Batman 2' tạm dừng sản xuất

Warner Bros. và DC Studios đã tạm dừng quá trình sản xuất bộ phim The Batman Part II do đạo diễn Matt Reeves cần thời gian giải quyết chuyện cá nhân.

"Quá trình sản xuất The Batman Part II đã tạm thời bị hoãn lại trong khi Matt Reeves tập trung giải quyết một vấn đề gia đình. Matt nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ DC Studios và chúng tôi mong sớm được tiếp tục hành trình này", một đại diện cho biết trong thông báo.

Robert Pattinson trở lại trong vai Người Dơi (Caped Crusader) ở phần hậu truyện siêu anh hùng rất được mong đợi này. Tác phẩm vốn đã trải qua nhiều lần trì hoãn. The Batman Part II ban đầu dự kiến ​​ra mắt vào ngày 2/10/2026, trước khi Warner Bros dời lịch sang ngày 1/10/2027. Sau đó, vào tháng 7/2026, hãng phim tiếp tục lùi thời điểm phát hành sang tháng 2/2028. Phần phim "Batman" đầu tiên do Reeves đạo diễn đã ra mắt vào tháng 3/2022. Bên cạnh Pattinson, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis và Jeffrey Wright.

Sau lần trì hoãn đầu tiên, James Gunn, người đứng đầu DC Studios đã lên tiếng giải thích về việc dời lịch trên mạng xã hội Threads. Ông cho rằng việc các bộ phim 'bom tấn' có khoảng cách nhiều năm giữa các phần phim là điều khá phổ biến: "Công bằng mà nói, khoảng cách 5 năm hoặc hơn giữa các phần hậu truyện là chuyện khá thường thấy. 7 năm giữa Alien và Aliens, 14 năm giữa các phần phim Incredibles, 7 năm giữa hai phần đầu của Terminator, 13 năm giữa các phần Avatar, 36 năm giữa các phần Top Gun. Và tất nhiên là 6 năm giữa Guardians Vol. 2 và Vol. 3 ".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Pattinson chia sẻ rằng: "The Batman Part II mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với phần phim đầu tiên. Bộ phim này đầy tham vọng. Nó rẽ sang một hướng hoàn toàn mới so với phần đầu, nhưng bằng cách nào đó vẫn giữ được những yếu tố tạo nên 'chất' riêng của tác phẩm trước".