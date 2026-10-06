Theo Daily Mail, Amber Heard những năm gần đây đã rời bỏ nhịp sống náo nhiệt tại Los Angeles, chuyển tới những con phố yên tĩnh hơn ở Tây Ban Nha và sống rất kín tiếng.

Mới đây, hôm 5/10, ngôi sao 40 tuổi gây chú ý khi đăng lên Instagram loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc hoàn thành chặng đua marathon đầu tiên. Trong khoảnh khắc ăn mừng, Heard giơ hai tay ra sau đầu, khoe vóc dáng săn chắc trong bộ đồ tập màu tím nhạt.

Hình ảnh mới nhất của Amber Heard. Ảnh: IGNV.

“Giải bán marathon đầu tiên, cảm ơn Donosti. 21 km trong 1 giờ 39 phút'”, Amber Heard chú thích. Donosti là tên tiếng Basque của San Sebastián, thành phố ở Tây Ban Nha nơi diễn ra cuộc đua.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Amber Heard cũng hiếm hoi chia sẻ về khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống tại Tây Ban Nha. Cô đăng ảnh đi ăn tối tại một nhà hàng ba sao Michelin. Diễn viên Aquaman chụp lại khoảnh khắc xem thực đơn và kèm chú thích: “Đây mới đúng là kiểu danh sách rượu dành cho tôi”. Theo nguồn tin, thực đơn trải nghiệm tại nhà hàng này có giá tới 315 euro (khoảng 259 bảng Anh) mỗi người.

Sau khi rời xa ánh hào quang của giới giải trí, Amber Heard hiện dành phần lớn thời gian cho việc nuôi con. Cô có con gái Oonagh, 5 tuổi, cùng cặp song sinh Ocean và Agnes, 17 tháng tuổi.

Nữ diễn viên được cho là đang độc thân. Mối quan hệ công khai gần đây nhất của cô là với bạn gái Bianca Butti. Cả hai chia tay vào năm 2021, sau một năm bên nhau.

Kể từ khi chuyển tới nơi ở mới, Amber Heard chưa tham gia thêm dự án phim ảnh nào. Hai bộ phim cô đã hoàn thành trước đó và ra mắt năm 2023 cũng không nhận được phản hồi tích cực. Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp phim tại Hollywood cho rằng Amber Heard đã bị “tẩy chay” sau vụ kiện tai tiếng với chồng cũ Johnny Depp.

Amber Heard đã rời xa showbiz. Ảnh: Instagram.

Amber Heard sinh năm 1986, từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman... Nữ diễn viên hẹn hò tài tử Johnny Depp sau khi đóng chung The Rum Diary (2011). Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2015. Chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, cả hai tuyên bố ly hôn.