Mùa lạnh mặc gì để vừa sang mà không cần cầu kỳ? 5 món basic giúp nàng biến hóa đủ outfit suốt cả tuần

Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, việc mặc đẹp đôi khi trở nên khó hơn. Trang phục cần đủ ấm nhưng không nên tạo cảm giác nặng nề, đồng thời vẫn phải phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm, gặp gỡ bạn bè đến dạo phố cuối tuần.

Thay vì liên tục mua những món đồ theo xu hướng, một tủ đồ với vài item cơ bản, dễ kết hợp có thể giúp việc phối trang phục đơn giản hơn. Dưới đây là 5 món đáng cân nhắc cho mùa lạnh.

Áo len cashmere mềm mại, dễ phối

Một chiếc áo len đẹp không nhất thiết phải có thiết kế cầu kỳ. Với trang phục mùa lạnh, chất liệu là yếu tố đáng quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác khi mặc cũng như diện mạo tổng thể.

Cashmere được yêu thích nhờ đặc tính mềm, nhẹ và giữ ấm tốt. Một chiếc áo len cashmere có phom vừa phải, màu trung tính có thể kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Nếu muốn tạo cảm giác phần thân trên thanh thoát, áo cổ V là lựa chọn đáng cân nhắc. Kiểu cổ này tạo khoảng hở vừa phải ở phần cổ và ngực, đồng thời phù hợp với những chiếc áo có phom hơi rộng.

Áo len có thể mặc cùng quần âu xám, nâu hoặc beige để tạo vẻ chỉn chu, phối với jeans xanh cho những ngày muốn ăn mặc đơn giản hoặc kết hợp quần sáng màu để tổng thể nhẹ nhàng hơn.

Quần âu ống rộng giúp outfit trông thanh thoát

Quần âu ống rộng là một trong những món đồ có tính ứng dụng cao trong tủ đồ mùa lạnh. Thiết kế này đủ chỉn chu cho môi trường công sở nhưng vẫn có thể kết hợp với nhiều kiểu trang phục đời thường.

Khi chọn quần, nên chú ý phần cạp và độ rộng của ống. Một chiếc quần có cạp gọn, đường rơi thẳng và độ rộng vừa phải sẽ dễ phối hơn kiểu quá rộng hoặc quá dài.

Công thức đơn giản là áo len kết hợp quần âu và loafer. Nếu muốn tăng vẻ nữ tính, có thể thay bằng giày mũi nhọn hoặc giày cao gót. Với người có chiều cao khiêm tốn, quần cạp cao và chiều dài vừa chạm mu bàn chân có thể giúp tổng thể trông cân đối hơn.

Cardigan biến hóa nhiều cách mặc

Nếu áo len chui đầu mang đến vẻ gọn gàng thì cardigan lại có ưu điểm về khả năng biến hóa. Một chiếc cardigan màu kem, xám hoặc nâu có thể cài kín như áo len, khoác ngoài áo mỏng hoặc sơ mi, thậm chí choàng hờ qua vai.

Cardigan cũng đặc biệt phù hợp với phong cách nữ tính. Có thể phối cardigan dáng lửng với chân váy cạp cao để tạo tỷ lệ cân đối, hoặc kết hợp với jeans xanh và giày bệt cho vẻ trẻ trung, nhẹ nhàng.

Không cần thay toàn bộ trang phục, chỉ cần thay đổi cách mặc hoặc cách cài cúc cardigan cũng có thể tạo cảm giác khác biệt cho outfit.

Chân váy midi giúp tủ đồ bớt đơn điệu

Mùa lạnh không nhất thiết chỉ xoay quanh quần dài và áo len. Một chiếc chân váy midi có thể giúp tổng thể mềm mại hơn mà vẫn đủ kín đáo và dễ ứng dụng.

Các kiểu váy chữ A, váy suông hoặc váy có độ rủ nhẹ đều có thể kết hợp với áo len. Nguyên tắc quan trọng là cân bằng tỷ lệ: nếu áo có phom rộng, phần eo của váy nên gọn; nếu chân váy có độ xòe lớn, áo phía trên nên vừa vặn hơn.

Những cách phối màu gần nhau như áo vàng nhạt với váy kem, áo nâu với váy beige hoặc xám với đen cũng dễ tạo cảm giác hài hòa. Loafer, ballet flats hoặc boots đều có thể thay đổi sắc thái của cùng một set đồ.

Áo khoác dáng dài hoàn thiện cả set đồ

Một chiếc áo khoác dáng dài có thể xem là lớp hoàn thiện cho nhiều outfit mùa lạnh. Trench coat phù hợp với những ngày thời tiết chưa quá rét, trong khi áo khoác dạ là lựa chọn phổ biến khi nhiệt độ xuống thấp.

Các màu như camel, beige, xám hoặc đen có ưu điểm dễ kết hợp và ít phụ thuộc vào xu hướng. Chúng có thể mặc cùng áo len, sơ mi, jeans hoặc quần âu mà không khiến tổng thể trở nên quá cầu kỳ.

Với áo khoác dáng dài, phần trang phục bên trong càng đơn giản đôi khi càng dễ đẹp. Áo len cổ V, quần suông, một đôi giày da và áo khoác đã đủ tạo thành một set đồ chỉn chu. Nếu muốn tạo điểm nhấn, có thể sử dụng khăn quàng, túi xách hoặc trang sức thay vì thêm quá nhiều lớp quần áo.

Điểm chung của 5 món đồ này là khả năng kết hợp linh hoạt. Thay vì mua nhiều trang phục chỉ phù hợp với một vài dịp, chị em có thể ưu tiên những item có màu sắc dễ phối, phom dáng phù hợp với vóc dáng và có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh.

Một tủ đồ mùa lạnh không cần quá nhiều món để tạo ra nhiều outfit. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp áo, quần, váy, giày và phụ kiện, những item quen thuộc vẫn có thể mang đến diện mạo mới mỗi ngày.