Trúc Nhân 'vào vai' chú hề, hé lộ dự án kép lớn nhất trong hành trình ca hát

Tân Mùi: Một “mùi mới” từ Trúc Nhân

Tối 6/10, Trúc Nhân gây bất ngờ khi chính thức công bố Tân Mùi, dự án sẽ diễn ra vào ngày 31/10/2026 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu. Đây là lần đầu nam ca sĩ tổ chức showcase cá nhân, đồng thời ra mắt album cùng tên, tạo thành một “dự án kép” được trình diễn trong cùng một đêm.

Trước khi thông tin được công bố, Trúc Nhân từng hé lộ hình ảnh đầu tiên của dự án với tạo hình chú hề cùng những dòng gợi mở như “lần đầu tiên sau 14 năm hoạt động nghệ thuật”, “một đêm duy nhất?”. Những chi tiết này nhanh chóng khiến khán giả đặt câu hỏi về màn tái xuất V-Pop của nam ca sĩ.

Poster chính thức tiếp tục mở rộng câu chuyện khi Trúc Nhân xuất hiện trong tạo hình chú hề với gương mặt trắng, môi đỏ, trang phục cầu kỳ và tay cầm hoa hồng. Thay vì vẻ tinh nghịch thường thấy ở hình tượng chú hề, nam ca sĩ lại mang biểu cảm sắc lạnh, trầm buồn. Đặc biệt, hình ảnh phản chiếu qua gương tạo nên hai phiên bản đối lập của cùng một nhân vật.

Chi tiết này gợi mở về những trạng thái khác nhau trong thế giới của Tân Mùi, đồng thời cho thấy phần hình ảnh không chỉ đóng vai trò minh họa cho một sản phẩm âm nhạc. Chú hề và mặt gương có thể xem như điểm khởi đầu cho câu chuyện thị giác mà Trúc Nhân sẽ tiếp tục triển khai trên sân khấu và trong album.

Ngay cả tên gọi Tân Mùi cũng mang một cách chơi chữ. “Mùi” vừa gợi đến năm sinh của Trúc Nhân, vừa có thể được hiểu là một “mùi mới” - một diện mạo, sắc thái hay trải nghiệm mới mà nam ca sĩ muốn giới thiệu sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Lần đầu đặt album ở vị trí trung tâm

Tân Mùi được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, địa điểm có sức chứa gần 2.000 khán giả. Việc thực hiện một showcase bán vé ở quy mô này cũng đặt Trúc Nhân trước một bài toán khác so với những sân khấu mà anh từng tham gia.

Trong nhiều năm, nam ca sĩ đã tạo dấu ấn qua những màn trình diễn kết hợp giọng hát, vũ đạo, hình ảnh và dàn dựng sân khấu. Tuy nhiên, với Tân Mùi, toàn bộ những yếu tố này được đặt trong một không gian riêng, xoay quanh album mới và thế giới nghệ thuật được xây dựng cho dự án.

Thay vì chỉ giới thiệu từng ca khúc, showcase sẽ là nơi Trúc Nhân trình diễn toàn bộ album mới trong một đêm. Điều này đòi hỏi các phần âm nhạc, hình ảnh và sân khấu phải được kết nối thành một tổng thể thống nhất, để khán giả có thể tiếp cận Tân Mùi như một trải nghiệm hoàn chỉnh.

Đây cũng là lần đầu Trúc Nhân đưa album lên vị trí trung tâm của một đêm diễn cá nhân. Sau 14 năm hoạt động, nam ca sĩ không chỉ tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới mà còn thử một hình thức trình diễn mà anh chưa từng thực hiện ở quy mô cá nhân trước đó.

Từ những gợi mở về hình tượng chú hề đến ý tưởng “một mùi mới”, Tân Mùi đang được xây dựng như một thế giới riêng của Trúc Nhân, nơi âm nhạc, hình ảnh và sân khấu cùng kể một câu chuyện. Còn những phiên bản nào của nam ca sĩ sẽ xuất hiện trong đêm 31/10 vẫn là điều được người hâm mộ mong chờ.