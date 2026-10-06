Gachi-bom: Định dạng phim dành cho người khuyết tật được triển khai tại các cụm rạp

Việc sản xuất và trình chiếu các bộ phim "Gachi-bom", loại hình phim có tích hợp phụ đề tiếng Hàn và thuyết minh mô tả hình ảnh (audio description) đang mở rộng cơ hội để người khuyết tật được trải nghiệm những bộ phim mới nhất tại rạp chiếu.

Trong nửa đầu năm nay, ba bộ phim The Man Who Lives with the King, Method Acting và Humint đã được sản xuất theo định dạng "Gachi-bom" (định dạng hỗ trợ tiếp cận dành cho người khuyết tật). Các bộ phim này đã được công chiếu tổng cộng 267 suất tại các rạp lớn trên toàn quốc ở Hàn Quốc, thu hút 12.612 khán giả.

Các kế hoạch đã được thiết lập để sản xuất và trình chiếu các phiên bản "Gachi-bom" (phiên bản dễ tiếp cận) vào nửa cuối năm nay tại Hàn Quốc cho những bộ phim sắp ra mắt như Tazza: Beelzebub’s Song, The Assassin(s), Resurrected Man: The Red và The Intern.

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) đã và đang nỗ lực tạo ra một môi trường nơi người khuyết tật và người không khuyết tật có thể cùng thưởng thức phim tại cùng một rạp chiếu. Những nỗ lực này bao gồm việc sản xuất và trình chiếu các nội dung có phụ đề tiếng Hàn và thuyết minh mô tả âm thanh, cũng như giới thiệu các thiết bị hỗ trợ như kính AR và tai nghe chuyên dụng. Năm nay, trọng tâm sẽ là mở rộng việc sản xuất và trình chiếu các nội dung "Gachi-bom" dành cho những bộ phim lớn được phát hành trong nước.

Một khán giả tham dự buổi chiếu phim "Gachi-bom" chia sẻ: "Việc có cả phụ đề và thuyết minh mô tả âm thanh giúp tôi hiểu rõ hơn về cốt truyện và hoàn toàn đắm mình vào trải nghiệm xem phim"

Ông Han Sang Jun, Chủ tịch KOFIC, cho rằng: "Điện ảnh là một trải nghiệm văn hóa mà mọi người đều có quyền tận hưởng một cách bình đẳng, bất kể có khuyết tật hay không. Chúng tôi sẽ mở rộng môi trường để người khuyết tật và người không khuyết tật có thể cùng thưởng thức các bộ phim mới nhất tại rạp, đồng thời tiếp tục nâng cao quyền tự do lựa chọn và khả năng tiếp cận điện ảnh cho người khuyết tật".