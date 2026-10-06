Phạm Băng Băng thành tâm điểm trên thảm đỏ

Theo tờ Chosun, chiều 6/10, sự kiện thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan được tổ chức tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở U-dong, Busan. Bước sang lần tổ chức thứ 31, liên hoan phim sẽ trình chiếu 316 bộ phim đến từ 59 quốc gia, bắt đầu từ hôm khai mạc cho đến ngày 15/10. Ảnh: Star News.

Minh tinh Trung Quốc diện áo đỏ dáng lửng, kết hợp chân váy dài ôm sát, để lộ vòng eo gợi cảm. Bên ngoài là lớp áo choàng trắng rộng với phần tay phồng, tạo hiệu ứng thị giác khi di chuyển. Ngôi sao Hoàn Châu cách cách để kiểu tóc búi gọn, trang điểm son đỏ và trang sức ánh bạc hoàn thiện tổng thể quý phái. Người đẹp sinh năm 1981 thể hiện thần thái tự tin, liên tục giao lưu với ống kính và vẫy tay chào khán giả. Nhiều dân mạng dành lời khen cho trang phục thảm đỏ lần này của Phạm Băng Băng. Ảnh: Newsen.

Ngoài nữ diễn viên Trung Quốc, thảm đỏ sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trong ngành giải trí. Tài tử Jo In Sung và Hyun Bin xuất hiện bảnh bao với bộ đồ tuxedo. Ảnh: Newsen.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng xuất hiện tại thảm đỏ LHP quốc tế Busan 2026. Ông vẫn thường được nhắc tới là một trong số nhà làm phim xuất sắc của nền điện ảnh xứ tỷ dân, người tạo nên nhiều tác phẩm gây sốt phòng vé mà điển hình là Mãn Giang Hồng. Ảnh: Xportsnews.

Ngoài ra, thảm đỏ sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trong ngành giải trí, như Lee Sun Bin, Shin Hyun Joon, Jung Woo Sung, Dương Tử Quỳnh hay Erika Sawajiri... Ảnh: Newsen.

Đạo diễn Alfonso Cuarón và con trai ông - đạo diễn Jonas Cuarón, cũng xuất hiện tại thảm đỏ. Năm nay, có 5 phim Việt Nam cũng tham dự LHP quốc tế Busan. Trong đó, Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần được chọn công chiếu tại hạng mục Midnight Passion, phim Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng của đạo diễn Nông Nhật Quang được chọn trình chiếu tại Wide Angle: Documentary Showcase, phim Thính giác của đạo diễn Lê Bảo và Hộ linh tráng sĩ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình góp mặt tại chương trình Icons (A Window on Asian Cinema). Ngoài ra, tác phẩm 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được lựa chọn tranh giải ở hạng mục Vision-Asia. Ảnh: Xportsnews.