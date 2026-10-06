Từ 'Avengers: Endgame' nhìn về tương lai của cỗ máy khai thác thương hiệu (IP) tại Hollywood

Bộ phim Avengers: Endgame đã giành lại ngôi vị quán quân trong danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé toàn cầu, 7 năm sau khi lần đầu ra rạp.

Theo dữ liệu từ Box Office Mojo vào ngày 6/10, tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của bộ phim đã vượt mốc 2,925 tỷ đôla Mỹ (tương đương khoảng hơn 76.000 tỷ đồng).

Con số này đã vượt qua kỷ lục 2,92371 tỷ đôla Mỹ do Avatar nắm giữ trong suốt 5 năm qua. Avengers: Endgame đã giành lại vị trí số một, năm năm sau khi Avatar vươn lên dẫn đầu vào năm 2021.

Thành công tại phòng vé của phiên bản tái phát hành mang tên Avengers: Endgame Encore đóng vai trò quyết định trong sự thay đổi cục diện này. Avengers: Endgame Encore đã mang về thêm hơn 126 triệu đôla Mỹ (khoảng gần 3.300 tỷ đồng) doanh thu toàn cầu. Đáng chú ý, bộ phim đã đứng đầu phòng vé toàn cầu ngay trong tuần đầu công chiếu và ghi nhận doanh thu mở màn toàn cầu cao thứ hai trong lịch sử đối với một bộ phim tái phát hành.

Avengers: Endgame Encore, ra mắt vào ngày 23/9, đã đưa bộ phim Avengers: Endgame (2019) trở lại màn ảnh rộng. Lấy bối cảnh Trái Đất khi chỉ còn lại một nửa nhân loại, bộ phim khắc họa hành trình du hành ngược thời gian về quá khứ của nhóm Avengers nhằm thực hiện trận chiến quyết định để giải cứu thế giới. Phiên bản tái phát hành này có bổ sung các cảnh quay mới giúp kết nối với bộ phim Avengers: Doomsday, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 12/2026.

Theo chuyên gia phân tích phòng vé David A. Gross, các bộ phim được phát hành lại hiếm khi đạt doanh thu trên 10 triệu đôla Mỹ. Avengers: Endgame đã có mặt trên các nền tảng trực tuyến từ nhiều năm nay, vậy mà vẫn thu hút khán giả hơn hàng loạt bộ phim mới. Điều này cho thấy cỗ máy khai thác tài sản trí tuệ của Hollywood vẫn chưa hề có dấu hiệu chững lại. Nó cũng gợi mở rằng tương lai của thói quen ra rạp xem phim có thể sẽ mang lại cảm giác quen thuộc hơn so với những gì người ta hình dung vào đầu mùa Hè.

Vào năm 2019, khi Avengers: Endgame lần đầu thống trị phòng vé, đã có tới chín bộ phim đạt doanh thu hơn 1 tỷ đôla Mỹ trên toàn cầu. Tất cả chúng đều là phần tiếp theo, bản làm lại hoặc tác phẩm ngoại truyện (spin-off) dựa trên các thương hiệu (IP) đã có sẵn. Kể từ đó, Hollywood đã nỗ lực tìm cách tái lập thành công ấy. Đại dịch và cuộc chiến giữa các nền tảng phát trực tuyến đã làm thay đổi thói quen xem phim của khán giả. Những dự án quy mô lớn từ các thương hiệu từng rất ăn khách như Marvel, DC và gần đây nhất là Star Wars đều không đạt được thành công về mặt chuyên môn hay doanh thu như thập kỷ trước đó.

Marvel thương hiệu lớn nhất của thập niên 2010 đã chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh mẽ sau Avengers: Endgame. Trước đại dịch, các bộ phim bom tấn của hãng thường xuyên đạt hoặc vượt mốc doanh thu 1 tỷ đôla Mỹ. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến mùa Hè năm nay, chỉ có hai bộ phim của Marvel vượt qua cột mốc này: Spider-Man: No Way Home và Deadpool & Wolverine. Năm ngoái, tổng doanh thu của Captain America: Brave New World, Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps chỉ đạt khoảng 1,3 tỷ đôla Mỹ. Con số này chưa bằng một nửa doanh thu riêng lẻ của Avengers: Endgame.

Đối với những khán giả mong muốn Hollywood đầu tư vào các ý tưởng mới, mùa Hè này ban đầu dường như là một bước ngoặt. Hai nhà sáng tạo nội dung YouTube chuyển hướng sang làm đạo diễn đã tạo nên những cú đột phá lớn. Bộ phim Obsession của Curry Barker được thực hiện với kinh phí dưới 1 triệu đôla Mỹ nhưng đã thu về hơn 500 triệu đôla Mỹ trên toàn cầu. Backrooms của Kane Parsons, tác phẩm được chàng trai 20 tuổi này chuyển thể từ loạt phim trực tuyến của chính mình đã trở thành bộ phim thành công nhất lịch sử của hãng A24. The Odyssey của Christopher Nolan đã trở thành một hiện tượng văn hóa, chứng minh rằng khán giả sẵn sàng đổ xô đến rạp để thưởng thức những tác phẩm đầy tham vọng và độc đáo.

Trong khi đó, các bộ phim dựa trên những thương hiệu lâu đời lại gặp khó khăn. Masters of the Universe, Supergirl và Star Wars: The Mandalorian and Grogu đều có kết quả không như kỳ vọng. Ngay cả các thương hiệu mới hơn cũng tỏ ra hụt hơi: Minions & Monsters và The Super Mario Galaxy Movie đều có doanh thu kém hơn các phần phim trước đó. The Devil Wears Prada 2 của Disney là ngoại lệ khi thu 700 triệu đôla Mỹ trên toàn cầu nhờ yếu tố hoài niệm.

Kết quả là, tính nguyên bản đã có được sự chú ý của Hollywood trong một thời gian ngắn. Xu hướng quay trở lại với các thương hiệu phim ăn khách

Sau đó, cục diện bắt đầu xoay chuyển trở lại với những cái tên quen thuộc. Toy Story 5 ra mắt với doanh thu toàn cầu đạt 312 triệu đôla Mỹ, lập kỷ lục cho cả loạt phim. Doanh thu mở màn tại thị trường nội địa của phim đứng thứ hai trong lịch sử phim hoạt hình, chỉ xếp sau Incredibles 2. Phim tiếp tục thu về hơn 1,14 tỷ đôla Mỹ trên toàn thế giới, vượt qua thành tích của Toy Story 4. Rõ ràng là thương hiệu đã tồn tại 31 năm này vẫn chưa hề cạn kiệt sức hút.

Spider-Man: Brand New Day ra mắt vào ngày 31/7 và xua tan nỗi lo ngại về sự bão hòa phim siêu anh hùng. Phim lập kỷ lục với doanh thu 168 triệu đôla Mỹ ngay ngày đầu công chiếu và giữ vững vị trí số 1 trong suốt sáu tuần liên tiếp. Đây là chuỗi thành tích dài nhất kể từ thời Avatar: The Way of Water. Đến nay, bộ phim đã thu về khoảng 2,5 tỷ đôla Mỹ toàn cầu, trở thành phim có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại và là bộ phim có doanh thu cao thứ ba thế giới từ trước đến nay. Sony là đơn vị phát hành các phim Spider-Man, nhưng Marvel Studios tham gia đồng sản xuất và các phim này thuộc "Vũ trụ Điện ảnh Marvel". Điều này mang lại tín hiệu tích cực cho Avengers: Doomsday.

Tất cả những điều này dẫn đến tình hình hiện tại, khi một bộ phim đã ra mắt từ bảy năm trước quay trở lại rạp và đánh bại các tác phẩm mới. Sự kiện này khép lại một mùa Hè đầy biến động tại phòng vé, và những thăng trầm vẫn chưa dừng lại.

Đây là mùa Hè có doanh thu cao nhất từ ​​trước đến nay (chưa tính đến yếu tố lạm phát). Các thương hiệu phim (IP) đình đám đóng vai trò không thể phủ nhận. Nhà biên kịch William Goldman từng đúc kết bản chất của Hollywood bằng ba từ nổi tiếng: "Chẳng ai biết gì cả" (Nobody knows anything). Nhìn lại mùa Hè vừa qua, câu nói ấy quả thực hoàn toàn chính xác.