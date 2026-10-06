Bản điện ảnh 'Game of Thrones' ra mắt vào 2029

Mùa Đông sắp đổ bộ lên màn ảnh rộng… vào mùa Hè năm 2029. Game of Thrones: Aegon’s Conquest, bộ phim điện ảnh đầu tiên lấy bối cảnh thế giới hư cấu Westeros – đã được ấn định ngày ra mắt vào 6/6/2029. Owen Harris (đạo diễn của A Knight of the Seven Kingdoms) sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn, dựa trên kịch bản do Beau Willimon chấp bút.

Hiện chưa có nhiều thông tin về cốt truyện của bộ phim, song được biết nội dung sẽ xoay quanh Aegon I, người sáng lập triều đại Targaryen và cuộc chinh phạt Westeros của ông, diễn ra vài thế kỷ trước các sự kiện trong loạt phim truyền hình Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) gốc. Nhân vật Aegon I chưa từng xuất hiện trên màn ảnh, và hiện vẫn chưa rõ ai sẽ thủ vai này trong bộ phim.

Gia tộc hoàng gia của Aegon, dòng dõi đã sản sinh ra Daenerys Targaryen với mái tóc vàng bạch kim (do Emilia Clarke thủ vai) cùng nhiều người thừa kế, trong đó không ít người cũng mang tên Aegon chính là nguồn cảm hứng cho hai loạt phim ngoại truyện thành công của HBO: House of the Dragon và A Knight of the Seven Kingdoms. Được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết giả tưởng ăn khách của George R.R. Martin, Game of Thrones đã phát sóng 8 mùa trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2019 và giành được vô số giải thưởng Emmy.

Harris đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành cho loạt phim A Knight of the Seven Kingdoms của HBO và cũng là đạo diễn một số tập trong mùa đầu tiên. Các tác phẩm khác mà ông từng đạo diễn bao gồm các tập phim truyền hình như Black Mirror, bản làm lại năm 2019 của Twilight Zone và Brave New World (có sự tham gia của Alden Ehrenreich). Trong khi đó, Willimon từng là người điều hành sản xuất (showrunner) cho loạt phim House of Cards của Netflix và là biên kịch cho Andor, loạt phim ăn khách về chủ đề "Star Wars" trên nền tảng Disney+.

Trong lúc người hâm mộ Game of Thrones chờ đợi dự án Aegon’s Conquest ra mắt, họ có thể thỏa mãn niềm đam mê với thể loại phim chính kịch giả tưởng thông qua House of the Dragon (hiện đã được triển khai mùa thứ tư) và A Knight of the Seven Kingdoms (đã được gia hạn cho mùa thứ hai).