MV 'Sau những ngày yêu xa': Thử nghiệm kết hợp giữa âm nhạc thính phòng và công nghệ ảo

Dám chọn con đường khó

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, cô từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Asia Arts Festival) tại Singapore.

Sau những dấu mốc đầu tiên, Ngọc Anh không lựa chọn phát hành một đĩa đơn nhạc số hay theo đuổi dòng nhạc nhẹ đang thịnh hành. Nữ ca sĩ quyết định đầu tư thực hiện một album vật lý và MV giao hưởng thính phòng được dàn dựng công phu.

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh trong ngày ra mắt MV.

“Ngay từ đầu tôi biết đây là một dự án khá lớn đối với một ca sĩ trẻ, đặc biệt khi mình vẫn đang trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu cứ chờ đến khi cảm thấy ‘đủ giỏi’ hay ‘đủ trưởng thành’ mới bắt đầu thì có lẽ sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo”, Ngọc Anh chia sẻ.

Với cô, giải thưởng chỉ là một dấu mốc chứ không phải đích đến. Việc thực hiện album vật lý cũng là cách nữ ca sĩ muốn lưu giữ những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp.

“Nhiều người nói làm album vật lý lúc này là liều lĩnh, nhưng một CD cho phép tôi kể câu chuyện dài hơn. Tôi muốn trân trọng những năm tháng đầu tiên này, để sau này khi nhìn lại có thể cầm đĩa nhạc trên tay và tự hào nói: Đây là những gì mình đã làm khi mới bắt đầu”, cô nói.

Gửi mùa thu ở lại - câu chuyện Hà Nội qua góc nhìn người trẻ

Album “Gửi mùa thu ở lại” gồm 8 tác phẩm: “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp), “Hà Nội đêm mùa đông” (Hoàng Phúc Thắng), “Cảm xúc tháng mười” (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), “Khi thành phố lên đèn” (Thái Cơ), “Hướng về Hà Nội” (Hoàng Dương), “Bài ca Hà Nội” (Vũ Thanh), “Hoàn Kiếm” (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và “Sau những ngày yêu xa” (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh).

Tên gọi “Gửi mùa thu ở lại” gắn với những ký ức về Hà Nội và một giai đoạn trưởng thành của nữ ca sĩ.

“Mùa thu với Ngọc Anh không chỉ là một mùa trong năm, mà còn gắn với Hà Nội, với những ký ức tuyệt đẹp suốt bao năm lịch sử của Thủ đô và với một giai đoạn trưởng thành của chính mình”, cô chia sẻ.

Theo Ngọc Anh, “ở lại” không có nghĩa là đứng yên mà là giữ những giá trị đẹp của quá khứ trong mình để tiếp tục bước về phía trước.

Thể hiện những ca khúc đã gắn với nhiều thế hệ cũng đặt lên vai nữ ca sĩ trẻ không ít áp lực. Tuy nhiên, cô không muốn cạnh tranh hay thay thế cách hát của những thế hệ đi trước mà lựa chọn kể lại những tác phẩm ấy bằng cảm xúc của một người trẻ hôm nay.

“Sự trẻ trung không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn cách hát, mà nằm ở cách mình cảm nhận, phát âm, xử lý câu chữ”, Ngọc Anh nói.

Cô mong muốn trở thành một ca sĩ thính phòng có nền tảng vững vàng nhưng không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, tôn trọng giá trị hàn lâm nhưng vẫn gần gũi với công chúng.

“Sau những ngày yêu xa” và cuộc thử sức với công nghệ 3D, AI

Điểm nhấn của dự án là MV “Sau những ngày yêu xa”, ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc, trên lời thơ Hà Quang Minh. Tác phẩm được viết riêng theo đặt hàng của Đặng Ngọc Anh và TS. Nguyễn Khánh Ly, kể câu chuyện tình yêu của thế hệ Hà Nội thời đại mới trên nền âm nhạc giao hưởng.

Đây cũng là ca khúc khiến Ngọc Anh dành nhiều thời gian nhất để tập luyện.

“Học nốt nhạc thì nhanh, nhưng hiểu được tinh thần tác phẩm lại là chuyện khác. Bài hát có những đoạn rất khó về kỹ thuật, nhưng cái khó hơn là làm sao để kỹ thuật không lấn át cảm xúc”, cô chia sẻ.

MV được thực hiện bằng công nghệ không gian 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thay vì quay toàn bộ bối cảnh thực tế. Theo đạo diễn Việt Đặng, lựa chọn này xuất phát từ việc đặt nghệ sĩ làm trọng tâm của dự án.

Với lịch trình vừa sản xuất album, vừa tham gia các kỳ thi và biểu diễn, việc tối giản tương tác với bối cảnh thực tế giúp Ngọc Anh tập trung vào ánh mắt, cơ mặt và diễn xuất nội tâm, chuyển từ tư duy biểu diễn sân khấu sang kỹ năng diễn xuất trước ống kính.

Công nghệ 3D và AI cũng giúp ê-kíp giải bài toán tái hiện một Hà Nội hoài niệm, cổ kính trong điều kiện thời gian, chi phí và không gian đô thị hiện đại có nhiều hạn chế. Những hình ảnh như phố cổ dưới mưa, tháp Hòa Phong hay nhà ga Hà Nội xưa được tái hiện theo hướng đề cao tính chân thực của không gian.

Để hạn chế cảm giác “vô cảm, lạnh lùng” thường gắn với kỹ thuật số, ê-kíp lựa chọn quay hình thực tế toàn bộ phần diễn xuất của Ngọc Anh thay vì tạo dựng nhân vật số. Sự kết hợp giữa hình ảnh diễn xuất thật và dữ liệu được xử lý bằng AI tạo nên tổng thể vừa sống động vừa giàu tính thẩm mỹ.

Trong đó, bối cảnh nhà ga Hà Nội xưa là phân đoạn được ê-kíp đầu tư nhiều công sức nhất, đồng thời mang ý nghĩa kết nối với câu chuyện về những chuyến đi và sự trở về.

Theo đạo diễn Việt Đặng, sự kết hợp giữa công nghệ mới và âm nhạc hàn lâm là một hướng đi phù hợp khi dòng nhạc thính phòng vốn chứa đựng những không gian lớn, những câu chuyện sâu sắc và giàu tính hình ảnh.