LHP Busan 2026: Phạm Băng Băng là tâm điểm, Dương Tử Quỳnh được vinh danh

Sự kiện thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan được tổ chức tại Trung tâm Điện ảnh Busan tối 6/10 quy tụ hàng trăm ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc lẫn quốc tế. Trong ảnh là diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng diện váy đỏ ấn tượng, kết hợp áo choàng trắng cỡ lớn. Cô được truyền thông quốc tế săn đón, đăng tải loạt hình ảnh kèm tựa đề “Nữ hoàng thảm đỏ”.

Sau scandal trốn thuế từng gây chấn động Trung Quốc, Phạm Băng Băng những năm qua tích cực trở lại làm nghề. Cô tham gia các dự án nước ngoài, mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế.

Diễn viên Dương Tử Quỳnh - huyền thoại điện ảnh châu Á thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện với bộ đầm ánh kim cùng vẻ ngoài rạng rỡ. Đây cũng là lần trở lại sau 15 năm của nữ minh tinh với LHP.

Trong đêm khai mạc, Dương Tử Quỳnh cũng được ban tổ chức vinh danh với danh hiệu “Nhà làm phim châu Á ưu tú” với những cống hiến hơn 40 năm của cô với điện ảnh, đồng thời góp phần đưa điện ảnh châu Á ra thế giới.

Sự kiện là dịp tề tựu của dàn sao hạng A đình đám Hàn Quốc. Tài tử Hyun Bin và Jung Woo Sung khoe vẻ ngoài phong độ, lịch lãm ở tuổi trung niên.

Là ngôi sao đắt giá của màn ảnh Hàn, Hyun Bin im ắng thời gian qua. Anh vừa có dự án điện ảnh mới "Made in Korea" và đang tham gia hoạt động quảng bá phim.

Đạo diễn Kim Jong Kwan, Shim Eun Kyung, Zhang Lu, Han Sun Hwa và Joo Jong Hyuk chào khán giả.

Nữ diễn viên Park Ji-hyun - được yêu thích qua các phim "Gonjiam: Trại tâm thần ma ám", "Cơn thịnh nộ thần thánh"...

Diễn viên Châu Tấn là 1 trong những thành viên ban giám khảo của liên hoan phim năm nay. Hạng mục tranh giải chính có 14 tác phẩm cạnh tranh cho giải thưởng cao nhất (Busan Award).

Diệp Thư Hoa khoe dáng gợi cảm với váy cúp ngực.

Tài tử Jung Woo Sung là 1 trong những gương mặt được yêu thích của màn ảnh xứ sở kim chi.

Diễn viên Jo In Sung rạng rỡ trước ống kính giới truyền thông. Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) năm nay sẽ trình chiếu tổng cộng 315 bộ phim. Trong đó, danh sách tuyển chọn chính thức gồm 246 tác phẩm đến từ 59 quốc gia với 95 phim công chiếu lần đầu trên thế giới (World Premiere), đánh dấu quy mô lớn nhất của sự kiện kể từ năm 2019.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu - tên tuổi gạo cội hàng đầu Trung Quốc góp mặt tại LHP. Liên hoan phim lần thứ 31 của BIFF - sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á - diễn ra tại thành phố cảng Busan từ ngày 6 đến 15/10.

Thúy Ngọc

Ảnh: Spotvnews, Newsen