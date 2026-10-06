Quang Lê làm rõ tranh cãi khi tái hợp Phương Mỹ Chi

Sau đêm nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi, Quang Lê bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bộ trang phục anh diện trên sân khấu. Nam ca sĩ thẳng thắn nói về những ý kiến khen chê xoay quanh cách kết hợp áo dài với vest, đồng thời tiết lộ lý do anh lựa chọn phong cách có phần khác lạ này.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi đã có màn tái hợp đầy cảm xúc trên sân khấu sau nhiều năm xa cách.

Trên trang cá nhân, Quang Lê đăng tải hình ảnh bộ trang phục anh mặc khi biểu diễn tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca diễn ra tối 3/10 ở TP.HCM. Nam ca sĩ diện áo dài truyền thống, bên ngoài khoác thêm một chiếc vest, tạo nên tổng thể vừa mang nét Việt Nam vừa pha chút hơi hướng phương Tây.

Theo Quang Lê, sau khi hình ảnh được chia sẻ, anh nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ khán giả. Không ít người đặt câu hỏi vì sao nam ca sĩ đang mặc một chiếc áo dài đẹp lại khoác thêm vest bên ngoài, cho rằng cách kết hợp này phần nào làm mất đi vẻ đẹp vốn có của trang phục truyền thống.

Trước những ý kiến trái chiều, Quang Lê cho rằng chuyện khen chê trong thời trang là điều hoàn toàn bình thường. Nam ca sĩ không quá bận tâm trước những lời nhận xét mà xem đây là một cách để tạo thêm sự mới mẻ cho hình ảnh của mình. "Thời trang mà, người thích thì khen, người không ưng bụng thì chê. Quang Lê thấy thêm một chút hơi hướng phương Tây, một chút khác lạ cho bộ áo dài cũng hay, hợp với Gen Z", nam ca sĩ chia sẻ.

Trước những ý kiến trái chiều, Quang Lê cho rằng chuyện khen chê trong thời trang là điều hoàn toàn bình thường.

Đáng chú ý, Quang Lê cho biết hình ảnh áo dài kết hợp cùng vest thực tế không hoàn toàn xa lạ với anh. Khi còn nhỏ, nam ca sĩ từng bắt gặp cách phối trang phục này trong những bộ phim hoặc vở cải lương lấy bối cảnh Việt Nam xưa. Theo ký ức của Quang Lê, những nhân vật như Hương Cả, chánh tổng, lý trưởng... thường xuất hiện với áo dài bên trong và vest khoác bên ngoài. Vì thế, anh nhìn thấy trong cách kết hợp lần này một nét quen thuộc nhưng được biến tấu theo tinh thần hiện đại.

Cách lý giải của Quang Lê cũng cho thấy anh không xem việc cách tân áo dài là một sự phá vỡ truyền thống. Với nam ca sĩ, trang phục có thể được làm mới để phù hợp với hoàn cảnh, sân khấu và thị hiếu của khán giả trẻ, miễn vẫn giữ được tinh thần vốn có.

Quang Lê là một trong những khách mời xuất hiện trong nhạc hội do Phương Mỹ Chi tổ chức tối 3/10 tại sân Tao Đàn, TP.HCM.

Bộ trang phục gây chú ý cũng gắn với một sân khấu đặc biệt của Quang Lê tại Dân Chơi Dân Ca. Anh là một trong những khách mời xuất hiện trong nhạc hội do Phương Mỹ Chi tổ chức tối 3/10 tại sân Tao Đàn, TP.HCM.

Trên sân khấu, Quang Lê cùng Phương Mỹ Chi và danh ca Hương Lan thể hiện Bài ca đất phương Nam. Màn kết hợp được xem là điểm nhấn đáng nhớ khi quy tụ ba thế hệ nghệ sĩ bolero trên cùng một sân khấu. Nếu Hương Lan đại diện cho thế hệ tiền bối, Quang Lê là một trong những giọng ca bolero được khán giả nhiều năm yêu mến, thì Phương Mỹ Chi lại là gương mặt trẻ đang tìm cách đưa những chất liệu dân ca đến gần hơn với khán giả thế hệ mới. Sự xuất hiện của cả ba tạo nên một hình ảnh đặc biệt về sự tiếp nối giữa các thế hệ trong âm nhạc dân gian và bolero.

Đặc biệt, màn hội ngộ giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi còn thu hút sự chú ý bởi mối quan hệ từng nhận nhiều sự quan tâm trong quá khứ. Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi chủ động nhắc lại những bàn tán từng xuất hiện sau khi cô rời công ty của cha nuôi. Nữ ca sĩ khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Về phía Quang Lê, nam ca sĩ cũng thể hiện sự tự hào khi chứng kiến con gái nuôi trưởng thành và ngày càng có những bước tiến riêng trong sự nghiệp.

Trên sân khấu, Quang Lê cùng Phương Mỹ Chi và danh ca Hương Lan thể hiện Bài ca đất phương Nam.

Trong nhiều năm, việc Phương Mỹ Chi rời công ty của Quang Lê từng khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Những đồn đoán liên tục xuất hiện, đặc biệt xoay quanh câu hỏi liệu việc kết thúc quan hệ quản lý có đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai nghệ sĩ ngày càng lớn.

Tuy nhiên, cuộc hội ngộ trên sân khấu Dân Chơi Dân Ca phần nào cho thấy một câu chuyện khác. Sau tất cả, việc không còn đồng hành trong vai trò quản lý không có nghĩa một mối quan hệ được xây dựng trong nhiều năm cũng phải kết thúc.

Quang Lê từng có vai trò quan trọng trong những năm đầu sự nghiệp của Phương Mỹ Chi, còn nữ ca sĩ trẻ cũng nhiều lần thể hiện sự trân trọng đối với người từng dìu dắt mình. Vì vậy, khoảnh khắc cả hai đứng chung sân khấu lần này không đơn thuần là một tiết mục âm nhạc mà còn gợi nhắc về một chặng đường đã qua.

Nếu bộ áo dài khoác vest của Quang Lê gây tranh luận về chuyện truyền thống hay hiện đại, thì màn kết hợp của anh với Phương Mỹ Chi lại mang một ý nghĩa khác: những mối quan hệ trong nghệ thuật đôi khi có thể thay đổi về vai trò, nhưng sự trân trọng và tình cảm giữa những người từng đồng hành vẫn có thể được giữ lại.

Có lẽ cũng vì vậy, điều đáng chú ý nhất sau đêm nhạc không chỉ nằm ở một bộ trang phục gây tranh luận, mà còn ở hình ảnh Quang Lê đứng cạnh Phương Mỹ Chi và Hương Lan trên cùng sân khấu. Ba thế hệ, ba vị trí khác nhau trong âm nhạc, nhưng cùng gặp nhau ở những giá trị dân ca và bolero mà họ đã dành nhiều năm theo đuổi.

Quang Lê từng có vai trò quan trọng trong những năm đầu sự nghiệp của Phương Mỹ Chi.