Quán quân Tiếng hát Hà Nội Đặng Ngọc Anh: Ra mắt bộ đôi âm nhạc về Thủ đô

Dự án đánh dấu bước khởi đầu chuyên nghiệp đầy bản lĩnh của một giọng ca trẻ trưởng thành từ môi trường đào tạo học thuật.

Đặng Ngọc Anh sinh năm 2004 tại Chương Mỹ (Hà Nội), hiện là sinh viên năm cuối Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, năm 2024, cô từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á (Asia Arts Festival) ở Singapore và giải Nhất dòng nhạc Thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội.

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa tri ân ekip làm album và MV. Ảnh: Ban tổ chức

Quán quân Tiếng hát Hà Nội năm 2024 Đặng Ngọc Anh ra mắt album đầu tay "Gửi mùa thu ở lại". Ảnh: Ban tổ chức

Bước ra khỏi cuộc thi với bệ phóng lớn, thay vì chọn giải pháp an toàn là phát hành đĩa đơn số hay theo đuổi nhạc nhẹ thịnh hành, Ngọc Anh quyết định đầu tư thực hiện một album vật lý và MV giao hưởng thính phòng dàn dựng công phu.

Tại buổi họp báo ra mắt album và MV vào chiều 6-10, nữ ca sĩ trải lòng: “Đây là dự án khá lớn với một ca sĩ trẻ, đặc biệt khi tôi vẫn đang trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu cứ chờ đến khi cảm thấy “đủ giỏi” hay “đủ trưởng thành” mới bắt đầu thì chắc không bao giờ có thời điểm hoàn hảo. Thay vì cố gắng vượt qua cái bóng của giải thưởng, tôi chọn cách bước ra khỏi cái bóng đó bằng những sản phẩm mới”.

Album "Gửi mùa thu ở lại" tập hợp những sáng tác quen thuộc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng về Hà Nội: Nhớ về Hà Nội, Hà Nội đêm mùa đông, Cảm xúc tháng Mười, Khi thành phố lên đèn, Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Hoàn Kiếm, Sau những ngày yêu xa.

TS, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ về kỷ niệm những ngày đồng hành làm MV và album cùng cô học trò Đặng Ngọc Anh. Ảnh: Ban tổ chức

Các nghệ sĩ đánh giá cao tinh thần dám dấn thân và kỳ vọng vào những thành công của Đặng Ngọc Anh với dòng nhạc thính phòng trong thời gian tới. Ảnh: Ban tổ chức

PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đánh giá cao tinh thần làm việc và sản phẩm của Đặng Ngọc Anh. Ảnh: Ban tổ chưc

Việc thể hiện những tác phẩm đã gắn liền với nhiều thế hệ đặt ra bài toán làm mới mà không mất đi hồn cốt vốn có. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô muốn thổi vào các ca khúc tâm hồn của thế hệ Gen Z, giúp tác phẩm giữ được cái thần của quá khứ nhưng dễ tiếp cận hơn với khán giả hôm nay. Tên gọi album cũng thể hiện tư duy tiếp nối: “Ở lại” không phải đứng yên, mà là gìn giữ những giá trị đẹp của Hà Nội làm điểm tựa bước tiếp.

Đặc biệt, MV Sau những ngày yêu xa - sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng (lời thơ Hà Quang Minh), viết riêng cho Ngọc Anh và TS. Nguyễn Khánh Ly để lại ấn tượng sâu sắc, khi khắc họa câu chuyện tình yêu của những người trẻ Hà Nội trong thời đại hòa bình trên nền nhạc giao hưởng thính phòng.

MV ứng dụng công nghệ không gian 3D kết hợp AI để tái hiện các bối cảnh di sản như phố cổ, tháp Hòa Phong, nhà ga Hà Nội xưa... Đạo diễn Việt Đặng cho biết, ê-kíp đặt yêu cầu về “tính đúng” của bối cảnh lên hàng đầu, khẳng định công nghệ không thay thế chất liệu hàn lâm mà mở thêm phương thức biểu đạt thị giác cho một thể loại âm nhạc vốn giàu tính không gian và câu chuyện.

CD Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa chính thức được phát hành từ ngày 06/10/2026.

Một phân cảnh trong MV "Sau những ngày yêu xa" của ca sĩ Đặng Ngọc Anh. Ảnh: Ban tổ chức

Một phân cảnh trong MV "Sau những ngày yêu xa" của ca sĩ Đặng Ngọc Anh. Ảnh: Ban tổ chức

Đánh giá về bộ đôi sản phẩm, PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) nhận định dự án thể hiện sự chỉn chu cả về nghệ thuật lẫn kỹ thuật. Dù tuổi đời còn trẻ, Ngọc Anh đã khẳng định thái độ làm nghề nghiêm túc, đóng góp một đại diện triển vọng cho dòng nhạc thính phòng trưởng thành từ môi trường học thuật.

Với Đặng Ngọc Anh, giải thưởng chỉ là dấu mốc đầu tiên. Cô khẳng định mục tiêu là xây dựng con đường nghệ thuật lâu dài và tìm cách đưa âm nhạc thính phòng đến gần hơn với công chúng trẻ.