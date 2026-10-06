Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh 'xắn tay áo' cùng nhau quảng bá văn hoá Việt

Lựa chọn góc nhìn hoàn toàn mới, Quán nhà haha đưa dàn cast đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay, farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách.

Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ "xắn tay áo" hòa nhập hoàn toàn vào đời sống nông thôn. Quán nhà haha đặt mục tiêu lan tỏa giá trị bền vững bằng việc lấy hương vị ẩm thực làm trọng tâm trải nghiệm.

Chương trình đồng hành cùng bà con hoàn thiện mô hình dịch vụ lưu trú và ẩm thực, qua đó gieo trồng hạt giống sinh kế, tạo dựng nguồn thu nhập lâu dài cho người dân.

Còn khán giả sẽ không chỉ "xem để thèm" mà còn có thể trực tiếp đặt mua đặc sản địa phương, đặt tour du lịch hoặc tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực khác giúp thúc đẩy kinh tế địa phương và giữ lửa nghề truyền thống.

Jun Phạm thẳng thắn chia sẻ về áp lực lượt xem: “Thành tích của cast không quan trọng bằng việc địa phương ấy có thể nhờ show mà phát triển hơn. Nên càng nhiều show thì càng tốt để nhiều địa phương nước mình được lên sóng hơn".

Được khán giả yêu mến nhờ tính cách hài hước, duyên dáng, Duy Khánh chia sẻ, anh bước vào chương trình Quán nhà haha với đầy cảm xúc: “Tôi cùng các anh chị em muốn tự tay nấu những món thật ngon để giới thiệu giá trị ẩm thực Việt đến bà con khắp mọi miền. Điều làm tôi nhớ nhất, cũng là tiếc nuối nhất chính là khoảnh khắc chia tay. Vừa mới gắn kết, bắt đầu có tình cảm thật sự sâu sắc với mọi người thì lại phải nói lời tạm biệt".

Là "người anh lớn" chu toàn đảm nhận vị trí nấu chính, Jun Phạm thừa nhận, việc nấu ăn cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn: “Lúc trước, tôi nấu cho gia đình ăn thì rất đơn giản, dở một chút cũng chỉ bị mấy đứa em chê. Còn bây giờ, tôi nấu cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn. Nhưng qua đó, tôi học được nhiều điều giá trị và mình phải liên tục điều chỉnh công thức để lắng nghe và tôn trọng khẩu vị bản địa".

Trở thành nhân viên làm du lịch cộng đồng, Ngọc Thanh Tâm rút ra bài học về sự tinh tế khi giao thoa văn hóa: “Tôi từng đi nhiều nơi trên thế giới và nhận ra, Việt Nam mình đẹp hơn gấp nhiều lần, ẩm thực lại có một "DNA" rất riêng. Tôi cực kỳ tự hào khi các món như phở, bánh mì được quốc tế giữ nguyên tên gọi gốc chứ không dịch ra tiếng Anh".