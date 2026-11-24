Màn Diễu hành Di sản nhân Ngày Văn hóa Việt Nam để lại nhiều ấn tượng đẹp với công chúng. (Ảnh: GIANG NAM)

Ghi dấu bằng những hoạt động lớn

Những ngày cuối tháng 11, không khí lễ hội lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ khu vực đô thị cho tới các thôn làng ở ngoại thành.

Ở lần đầu tiên tổ chức các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Hà Nội đã đồng loạt tổ chức ở hai cấp: Cấp thành phố và cấp xã phường.

Trong đó, các sự kiện lớn mang tính điểm nhấn như. Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam cùng màn diễu hành di sản với sự tham gia của 48 xã, phường giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long-Hà Nội, kết nối di sản truyền thống với đời sống đương đại. Các màn diễu hành được kết hợp hài hòa với trình diễn nghệ thuật, diễn xướng dân gian đã tôn vinh văn hóa Việt, văn hóa Hà Nội, từ khởi đầu với truyền thống Tiên-Rồng, với tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, thờ Mẫu... cho tới nét đẹp của văn hóa Thăng Long thời kỳ Đại Việt, với truyền thống văn hiến, hệ thống làng nghề, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đồ sộ...

Cũng tại đây còn có các chương trình biểu diễn, nhiều không gian trưng bày, trải nghiệm được tổ chức, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Lễ hội Áo dài Du lịch cũng có nhiều đổi mới nhằm nâng cao sức lan tỏa. Cùng lúc, Lễ hội triển khai ở các không gian khác nhau: Bảo tàng Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm và nhiều xã phường để người dân không nhất thiết phải di chuyển đến khu vực trung tâm vẫn có thể hòa mình vào hoạt động tôn vinh áo dài, hoạt động nhân Ngày Văn hóa. Lễ hội ghi nhận kỷ lục 500 người mặc áo dài nam diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Những nét đẹp làng nghề được giới thiệu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: GIANG NAM)

Một điểm nhấn không thể không nhắc tới là concert “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường-Non sông hòa nhịp”. Chương trình quy tụ 3.000 nghệ sĩ, diễn viên. Thành phố đã phát hành tới 50 nghìn vé miễn phí để Nhân dân Hà Nội và các tỉnh, thành phố có thể thưởng thức những màn biểu diễn đỉnh cao nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Cảnh dòng người xếp hàng dài chờ đổi vé là minh chứng cho sức hút của concert đặc biệt này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (phố Tô Hiệu, phường Cầu Giấy) cho biết: “Mặc dù tôi đã ngoài 70 tuổi, thời tiết khá lạnh nhưng tôi vẫn quyết tâm đi dự chương trình âm nhạc “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường-Non sông hòa nhịp”. Tôi mong rằng ở những lần tiếp theo, thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa”.

Lan tỏa mạnh trong cộng đồng

Ngoài các hoạt động cấp thành phố, 100% xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chính những hoạt động ở cơ sở với sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần thiết thực trong bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần tạo nên một ngày hội văn hóa thật sự trong nhân dân.

Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, phường Hoàn Kiếm vừa tích cực tham gia các hoạt động tổ chức, bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động kỷ niệm cấp thành phố, vừa tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật trong khu phố cổ. Phường tổ chức hai chương trình đặc biệt, gồm: Triển lãm ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam” và chương trình văn hóa, nghệ thuật “Ngàn năm Hà Nội”. Điểm đặc biệt của chương trình là lựa chọn hình thức giới thiệu âm nhạc mộc trong không gian thư viện, thay vì tổ chức trên sân khấu lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô. Không gian biểu diễn được thiết kế gần gũi, ấm cúng giúp nghệ sĩ và khán giả được kết nối trong khoảng cách gần, tạo điều kiện để người nghe cảm nhận rõ hơn giọng hát, tiếng nhạc cụ và những sắc thái tinh tế của từng tác phẩm.

Phường Bạch Mai chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng việc kết hợp giữa giáo dục tinh thần Cách mạng với quảng bá di sản. Trong dịp này, phường đã tổ chức công bố Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố và ra mắt website “360° Di tích lịch sử - văn hóa phường Bạch Mai”.

Nhà trưng bày Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu có diện tích rộng 2,6ha, nằm trong công viên mang tên nữ anh hùng. Nơi đây giới thiệu nhiều hiện vật, hình ảnh, câu nói của Võ Thị Sáu, người con gái miền Đất Đỏ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh nhấn mạnh: “Bạch Mai là địa bàn lưu giữ nhiều di tích lịch sử-văn hóa. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Bạch Mai luôn xác định việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản là nhiệm vụ quan trọng, gắn với xây dựng đời sống văn hóa và phát triển du lịch địa phương. Việc công nhận Điểm du lịch cấp thành phố và ra mắt trang thông tin điện tử 360° là hai dấu mốc có ý nghĩa trong hoạt động quảng bá hình ảnh, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của mảnh đất Bạch Mai”.

Giới trẻ xã Quang Minh hòa mình vào các trò chơi dân gian. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với việc chuẩn bị từ sớm, các hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được các xã tổ chức công phu, gắn hoạt động chào mừng với gìn giữ văn hóa địa phương, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Là vùng đất có nhiều làng nghề truyền thống, xã Dân Hòa tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với hoạt động trưng bày, giới thiệu, tôn vinh các di sản làng nghề tiêu biểu như nghề làm giò chả Ước Lễ, nón lá Tri Lễ, quạt và lồng chim Vác, mây tre đan Canh Hoạch, nghề mộc Áng Phao, tạc tượng Vũ Lăng... Trong dịp này, xã tổ chức Hội thi dân vũ “Nhịp điệu Dân Hòa” thu hút hàng nghìn người tham gia.

Trong khi đó, xã Quang Minh lại biến Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày hội của cả 18 thôn trên địa bàn. Mỗi thôn xây dựng một gian trưng bày riêng, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống, truyền thống, món ăn và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Sự góp mặt của 18 gian hàng đã tạo nên bức tranh đa sắc màu, thể hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa cộng đồng. Cùng với hoạt động trưng bày, nhiều trò chơi dân gian thu hút sự quan tâm của người dân như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, ô ăn quan, chơi que mốt, nặn tò he và viết thư pháp...

Dù mới được tổ chức lần đầu tiên, nhưng Ngày Văn hóa Việt Nam được thành phố Hà Nội triển khai một cách bài bản, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành một phần đời sống của nhân dân, nhân dân tham gia sáng tạo, nhân dân thụ hưởng thành quả văn hóa đó, như lời Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp để những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, để truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, để các thế hệ cùng gặp gỡ, trải nghiệm và sẻ chia niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc”.

Khi các tầng lớp nhân dân đều tích cực tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, những giá trị truyền thống sẽ được tiếp nối bằng tình yêu và trách nhiệm, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ thật sự trở thành một “ngày hội mới” với mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.