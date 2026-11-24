Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt” thu hút đông đảo khán giả

Tối 24.11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt” diễn ra trong hình thức cầu truyền hình trực tiếp, kết nối ba điểm cầu tại phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu.

Chương trình do UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện, Sở VHTT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện. Thông qua âm nhạc, múa, dân ca và các loại hình nghệ thuật truyền thống, chương trình giới thiệu những sắc thái văn hóa đặc trưng của các vùng miền, đồng thời khắc họa sức sống của văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay.

Mở đầu chương trình là ca khúc "Hát từ cội nguồn"

Mở đầu chương trình là ca khúc Hát từ cội nguồn do Quốc Đại và Cao Công Nghĩa biểu diễn cùng các nhóm múa, nhóm thiếu nhi. Tiết mục tạo điểm nhấn mở màn, dẫn dắt người xem đến với hành trình khám phá những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tại điểm cầu phường Sài Gòn, phần biểu diễn mở ra không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống. Những tiết mục như Khèn sáo gọi vòng xòe, Cô Đôi Thượng Ngàn, Giận mà thương, Nhã nhạc cung đình - Đêm hoa đăng lần lượt đưa khán giả đến với các loại hình nghệ thuật và sắc thái văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền.

Các loại hình nghệ thuật và sắc thái văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền

Đáng chú ý, tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn với phần thể hiện của NSND Tuyết Mai cùng Ban nhạc dân tộc Chầu văn khai thác chất liệu hát văn, kết hợp múa và âm nhạc dân tộc. Trong khi đó, Giận mà thương qua giọng hát Thùy Trinh gợi nhắc làn điệu dân ca Ví, Giặm giàu tình cảm của miền Trung.

Những chất liệu âm nhạc truyền thống tiếp tục được nối dài qua tiết mục Nhã nhạc cung đình - Đêm hoa đăng với sự biểu diễn của Quang Linh và Ban nhạc dân tộc Nhã nhạc.

Tiết mục “Thanh âm đại ngàn” do Đoàn nghệ thuật Đam San biểu diễn

Không gian văn hóa đại ngàn được tái hiện qua Thanh âm đại ngàn do Đoàn nghệ thuật Đam San biểu diễn. Tiếp nối mạch cảm xúc hướng về phương Nam, nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng cùng các nghệ sĩ và nhóm múa thể hiện Dạ cổ hoài lang, tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, múa và nghệ thuật xiếc góp phần tạo thêm sắc thái cho tiết mục.

Ở điểm cầu Vũng Tàu, chương trình tiếp tục mở rộng hành trình khám phá văn hóa phương Nam qua không gian nghệ thuật Gấm hoa Việt Nam. Tiết mục cùng tên do NSƯT Võ Minh Lâm, Duyên Quỳnh và các vũ đoàn biểu diễn, mở ra mạch nội dung về quá trình hình thành, giao thoa và tiếp biến văn hóa trên vùng đất phương Nam.

Đặc biệt, phần biểu diễn cồng chiêng của nghệ nhân dân tộc Chơ Ro với nghi lễ, lễ hội Yang Vri mang đến một điểm nhấn về văn hóa cộng đồng. Tiếng cồng chiêng không chỉ gắn với đời sống tín ngưỡng mà còn là phương thức kết nối cộng đồng, thể hiện những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Cầu truyền hình trực tiếp, kết nối ba điểm cầu tại phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu

Cùng với đó, tiết mục Mở cõi phương Nam và Việt Nam văn hóa muôn màu góp phần khắc họa quá trình hình thành không gian văn hóa phương Nam, nơi các phong tục, tập quán và sắc thái văn hóa được giao thoa, bồi đắp trong dòng chảy lịch sử.

Tại điểm cầu phường Thủ Dầu Một, những chất liệu văn hóa địa phương được giới thiệu qua liên khúc Đào liễu - Lý mười thương - Lý ngựa ô, kết hợp các làn điệu dân ca ba miền. Đáng chú ý, tiết mục Tuyệt vời gốm sứ Bình Dương do nhóm Mây Trắng và tốp múa biểu diễn đã đưa hình ảnh một nghề thủ công truyền thống vào không gian sân khấu. Qua âm nhạc và vũ đạo, giá trị của nghề gốm sứ được gợi mở như một phần di sản văn hóa gắn với lịch sử phát triển của vùng đất Bình Dương.

Sự kết nối giữa ba điểm cầu tiếp tục được thể hiện qua những tiết mục hướng về tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Từ Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Bài ca đất phương Nam, Trên mảnh đất tình người đến Bình Dương một khúc tình quê, chương trình dành không gian để tôn vinh truyền thống cách mạng, tình đất và nghĩa người ở vùng đất phương Nam.

Tân cổ giao duyên “Bình Dương một khúc tình quê” với sự tham gia của NSND Hữu Quốc và NSƯT Vân Khánh

Đặc biệt, phần trình diễn tân cổ giao duyên Bình Dương một khúc tình quê với sự tham gia của NSND Hữu Quốc và NSƯT Vân Khánh tiếp tục khai thác chất liệu đờn ca tài tử, vọng cổ – loại hình nghệ thuật gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ.

Các tiết mục gần gũi với đời sống đương đại

Ở phần tiếp theo tại điểm cầu phường Sài Gòn, chương trình chuyển sang những sắc thái gần gũi với đời sống đương đại. Các tiết mục Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Tự hào Thành phố mang tên Bác khắc họa hình ảnh TP.HCM năng động, nghĩa tình, đồng thời thể hiện tình cảm và niềm tự hào của người dân đối với thành phố.

Những ca khúc Thương ca tiếng Việt, Về nghe mẹ ru, Người con đất Việt tiếp tục kết nối tình yêu tiếng Việt, tình cảm gia đình và tình yêu quê hương. Sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, trong đó có NSND Hữu Quốc, NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, Phương Thanh, Kyo York, Đoan Trang và các nghệ sĩ trẻ, thiếu nhi tạo nên sự tiếp nối giữa những giá trị văn hóa truyền thống với cách thể hiện của nghệ thuật hôm nay.

Đông đảo người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật

Khép lại chương trình là tiết mục Kỷ nguyên hòa ca với sự tham gia của NSƯT Khánh Ngọc, nhóm MTV cùng đông đảo nghệ sĩ, nhóm múa tại ba điểm cầu. Màn trình diễn chung tạo điểm kết nối cho hành trình nghệ thuật, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự tiếp nối của các thế hệ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Với hình thức kết nối ba điểm cầu, “Tự hào bản sắc Việt” không chỉ giới thiệu những loại hình nghệ thuật, làn điệu dân ca và sắc thái văn hóa đặc trưng mà còn cho thấy sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa của các vùng miền. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tình yêu di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống đương đại.

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật

Đặc biệt, vào lúc 21 giờ, màn bắn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt tại ba điểm cầu phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu đã tạo điểm nhấn khép lại chương trình. Những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời, nối dài không khí của đêm nghệ thuật, đồng thời góp phần lan tỏa niềm vui và niềm tự hào trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.