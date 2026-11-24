Từ 19 giờ 30 phút, khu vực bến Bạch Đằng (TP HCM) đông nghịt người có mặt đón xem bắn pháo hoa

Nhiều trẻ em nằm dài trên bãi cỏ chờ đến giờ bắn pháo hoa

Lối đi bộ chật kín người, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn

Với thời tiết nắng nóng và số lượng người đông đúc tập trung, những xe bán nước giải khát đông nghịt khách, người bán phục vụ liên tục, không ngơi tay.

"Hội bạn" U70 mang theo trái cây và bánh, chuẩn bị sẵn tâm lý để "cắm trại" lâu, chờ xem pháo hoa ngay dịp lễ đặc biệt.

Quán cà phê trước khu vực bến Bạch Đằng cũng quá tải vì lượng khách tăng cao

Thay vì ngồi vỉa hè, nhiều bạn trẻ chọn ngồi quán cà phê có hướng nhìn ra bờ sông Sài Gòn. Tuy nhiên, những vị trí này cũng cần phải "săn" sớm.

Nhiều người còn mang thêm quạt cầm tay để "hạ nhiệt" trong đám đông.

Dù là ngày lễ nhưng nhiều người vẫn mở laptop, tranh thủ xử lý công việc trong lúc chờ xem pháo hoa.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ 19 giờ 30 ngày 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đồng thời bắn pháo hoa nghệ thuật ( lúc 21h) diễn ra tại 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh). Điểm bắn này có số pháo hoa nhiều nhất với 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 200 quả pháo hoa tầm thấp.