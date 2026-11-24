Quảng Ninh

Hàng vạn người dân và du khách cuồn cuộn hành hương lên khu vực đỉnh chùa Đồng trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Clip: Đảng ủy phường Yên Tử.

Theo thống kê từ hệ thống cổng điện tử của đơn vị chủ quản (Công ty Tùng Lâm), chỉ trong nửa ngày từ 0 giờ đến 12 giờ trưa 24/11, Yên Tử đã đón trên 23.000 lượt người, bao gồm 18.000 vé được phát và hơn 5.000 lượt khách đi bộ. Cùng thời điểm này, hàng loạt phương tiện cá nhân cũng nối nhau hướng về khu di tích với trên 6.000 xe máy và gần 1.000 ô tô.

Nhịp điệu nhộn nhịp của dòng khách tiếp tục duy trì suốt nhiều giờ sau đó khi lượng người và xe vẫn đổ về đông đảo. Dù đơn vị chủ quản đã vận hành cả 2 tuyến, khu vực cáp treo vẫn ghi nhận cảnh du khách phải xếp hàng chờ đợi.

Đông đảo người dân và du khách vượt sương mù, giá lạnh hội tụ về đỉnh chùa Đồng chiêm bái trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Đảng ủy phường Yên Tử.

Không khí đón tiếp trở nên cởi mở và thuận lợi hơn nhờ chính sách ưu đãi thiết thực dành cho người dân và du khách. Trong suốt ngày 24/11, vé cáp treo và dịch vụ xe điện đưa đón đều được miễn phí hoàn toàn.

Cũng theo đơn vị chủ quản, trong ngày, mọi hoạt động của du khách đều diễn ra an toàn, thuận tiện, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo tốt. Trên đỉnh chùa, hàng vạn lượt người cuồn cuộn lên chiêm bái, dưới Quảng trường Minh Tâm- Làng Nương Khu di tích phường Yên Tử tổ chức nhiều hoạt động trò chơi dân gian thu hút đông đảo du khách.

Dòng người nườm nượp về với Yên Tử trong ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ cho thấy sức sống bền bỉ của không gian di sản, mà còn khẳng định chiều sâu gắn kết giữa truyền thống lịch sử và đời sống văn hóa đương đại. Giữa núi rừng bảng lảng sương lạnh, bước chân hành hương hôm nay chính là nhịp cầu nối dài đạo lý tri ân tiền nhân và gìn giữ bản sắc dân tộc.