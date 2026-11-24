Hành khách được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam trên độ cao 10.000 m. Ảnh: VNA

Trên chuyến bay VN210 từ TP HCM đến Hà Nội ngày 23/11, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức chương trình “Văn hóa Di sản” với nhiều hoạt động nghệ thuật, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa Việt Nam tới hành khách.

Ở độ cao khoảng 10.000 m, hành khách được thưởng thức các ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa”, “Rạng ngời Văn hóa Việt Nam” qua phần thể hiện của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, kết hợp với hoạt động giới thiệu trang phục áo dài truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, bộ sưu tập áo dài “Sắc Sen Mây Ngàn” của nhà thiết kế La Sen Vũ được giới thiệu tới hành khách. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hoa sen và các họa tiết rồng, phượng, vân mây trong kiến trúc truyền thống, sử dụng chất liệu gấm, lụa và tơ, kết hợp phom dáng áo dài truyền thống với những đường nét cách điệu hiện đại.

Bên cạnh âm nhạc và thời trang, Vietnam Airlines giới thiệu bộ sách truyện về các linh vật đại diện của hãng (Mascot Vietnam Airlines). Thông qua hình tượng các nhân vật, bộ sách hướng tới việc khơi gợi sự quan tâm của công chúng, nhất là thế hệ trẻ, đối với văn hóa Việt Nam.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, văn hóa là nền tảng làm nên bản sắc dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước.

“Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines mong muốn mỗi chuyến bay trở thành hành trình lan tỏa giá trị Việt Nam, giúp hành khách cảm nhận vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa dân tộc”, ông Tuấn chia sẻ.

Chuyến bay “Văn hóa Di sản” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) của Vietnam Airlines.

Phần trình diễn bộ sưu tập áo dài “Sắc Sen Mây Ngàn” của nhà thiết kế La Sen Vũ trên chuyến bay. Ảnh: VNA

Từ ngày 18 - 24/11, hãng tham gia đồng tổ chức sự kiện “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, với các hoạt động quảng bá di sản, giới thiệu ấn phẩm Heritage, Heritage Guide và giao lưu với công chúng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Airlines phối hợp tổ chức Diễn đàn quốc tế thúc đẩy Văn hóa và bản quyền Việt Nam vào ngày 24/11. Chương trình giới thiệu bộ sách truyện Mascot Vietnam Airlines, đồng thời trao đổi về vai trò của sáng tạo nội dung và nghệ thuật kể chuyện trong quảng bá bản sắc dân tộc.

Trên các nền tảng số, hãng cũng triển khai chuỗi truyền thông “Hành trình khám phá kho báu văn hóa”, giới thiệu những câu chuyện về di sản Việt Nam tới công chúng.

Các hoạt động trên nằm trong định hướng đổi mới phương thức quảng bá di sản, nâng cao trải nghiệm hành khách của Vietnam Airlines theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần khai thác tiềm năng di sản trong phát triển du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến Việt Nam.

Trần Trọng