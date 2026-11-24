Chương trình là hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa, góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo điều kiện để người dân địa phương được thụ hưởng các giá trị văn hóa của cộng đồng mình.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và biểu diễn, chương trình khắc họa sự phong phú, đa dạng nhưng thống nhất của văn hóa Việt Nam; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Chương trình là dịp đưa những nét đẹp văn hóa đến gần công chúng, đồng thời tạo điều kiện để người dân địa phương được thụ hưởng các giá trị văn hóa của cộng đồng mình

Với thời lượng 90 phút, chương trình được dàn dựng thành hai phần, mang đến hành trình nghệ thuật kết nối những giá trị truyền thống với hơi thở cuộc sống hiện đại.

Phần I với chủ đề “Sắc màu đại ngàn” mở đầu bằng những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước, đưa khán giả đến với vẻ đẹp văn hóa vùng cao, đại ngàn và dải đất duyên hải miền Trung.

Qua các ca khúc mang âm hưởng cách mạng, chương trình tái hiện những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc, ca ngợi tinh thần yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình thể hiện sự phong phú, đa dạng mà thống nhất của văn hóa Việt Nam; khẳng định bản sắc văn hóa là nguồn lực tinh thần góp phần kết nối các dân tộc

Đan xen giữa những giai điệu hào hùng và sâu lắng là tình yêu quê hương, tình đất, tình người miền Trung. Qua đó, chương trình góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ về cội nguồn và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, xây dựng quê hương.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, phần II mang chủ đề “Tuổi trẻ hướng về di sản” tạo nên không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động với những ca khúc giàu năng lượng, thể hiện tinh thần lạc quan, khát vọng vươn lên và sự sáng tạo của thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của phần này là sự kết nối giữa âm nhạc hiện đại với các chất liệu văn hóa truyền thống. Những giá trị di sản được tiếp cận bằng góc nhìn mới, thể hiện sự giao thoa giữa ký ức và sáng tạo, giữa những giá trị được trao truyền với cách thể hiện của thế hệ hôm nay.

Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của người trẻ trong việc chủ động tìm hiểu, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của địa phương đối với du khách trong nước và quốc tế

Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, chương trình còn tạo không gian giao lưu giữa lực lượng nghệ thuật thành phố với địa phương, giữa nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng.

Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú.

Thông qua chương trình, hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương cũng được giới thiệu, quảng bá rộng rãi, góp phần nâng cao sức hấp dẫn điểm đến, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển du lịch.

Chương trình nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, giao lưu giữa lực lượng nghệ thuật thành phố và địa phương, giữa nghệ sĩ, nghệ nhân với người dân; tăng cường sự gắn kết, củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân

Ngoài ra, chương trình góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, tiến bộ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Với chủ đề “Sắc màu đại ngàn - Bừng sáng tương lai”, chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa vùng cao mà còn lan tỏa thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Trong đó, văn hóa và di sản là nền tảng, điểm tựa để cộng đồng gìn giữ bản sắc, phát huy sức mạnh đoàn kết và cùng hướng tới tương lai.