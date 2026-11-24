Khám phá những bí quyết phía sau một chén trà sen

Trà sen từ lâu đã gắn với nét thanh nhã trong văn hóa thưởng thức của người Việt. Để tạo nên một sản phẩm trà có hương vị hài hòa, người làm nghề phải chú trọng từ chất lượng trà, độ tươi của hoa đến thời điểm thu hái và phương pháp bảo quản. Đây cũng là những nội dung được chia sẻ tại chương trình "Sắc Hương Bách Diệp - Trăm cánh sen dệt muôn sắc hương trà", do nhóm sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.

Tại buổi giao lưu, bà Mai Thị Tuyết Minh - nhà sáng lập Sugitea; bà Trần Thị Thủy - Trà nghệ sư, đại diện Hợp tác xã Trà Sen; và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Cố vấn chuyên môn dự án đã cùng trao đổi về kinh nghiệm làm trà, những yêu cầu trong lựa chọn nguyên liệu và đặc trưng của nghệ thuật ướp trà sen.

Các khách mời trao đổi về kinh nghiệm và kỹ thuật trong nghệ thuật ướp trà sen

Chia sẻ về yếu tố quyết định chất lượng thành phẩm, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhấn mạnh: “Sen tươi nhưng trà không ngon thì cũng không thể nào gọi là ngon được. Trà ngon mà sen không tươi thì cũng không thể ngon được”.

Theo bà, hoa sen được lựa chọn thường ở độ hàm tiếu, khi cánh hoa vừa hé mở và hương thơm vẫn còn được lưu giữ. Ngay sau khi thu hái, hoa cần được xử lý nhanh để hạn chế mất nước. Với phương pháp làm trà sen xổi, người thực hiện còn phải kiểm soát thời gian và điều kiện bảo quản nhằm giữ được hương thơm tự nhiên của hoa.

Những kinh nghiệm ấy cho thấy nghề ướp trà sen không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần sự am hiểu sâu sắc về nguyên liệu. Mỗi công đoạn đều có ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng, tạo nên nét riêng của sản phẩm trà sen truyền thống.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là việc đưa kiến thức về trà sen vào các hoạt động thực hành. Tại khu vực thưởng trà, khách tham dự được hướng dẫn cách chuẩn bị ấm chén, thao tác pha và cảm nhận sự thay đổi hương vị qua từng tuần nước.

Người tham dự tìm hiểu cách pha và cảm nhận hương vị trà sen qua từng tuần nước

Việc trực tiếp thực hành giúp người tham dự hiểu thêm rằng thưởng trà không chỉ là uống một thức uống mà còn là quá trình cảm nhận hương, vị và hậu vị. Những thao tác tưởng chừng đơn giản như chuẩn bị dụng cụ, rót trà hay lựa chọn thời điểm thưởng thức đều góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn.

Đặc biệt, chương trình còn thu hút sự quan tâm của những vị khách quốc tế tình cờ ghé thăm. Thông qua sự hướng dẫn tại bàn trà, du khách có cơ hội tìm hiểu về hoa sen, cách pha trà và những nét đặc trưng trong văn hóa thưởng trà của người Việt.

Du khách quốc tế tìm hiểu cách pha trà và khám phá văn hóa thưởng trà truyền thống

Bên cạnh trà sen, hình tượng hoa sen còn được khai thác qua hoạt động sáng tạo thủ công. Tại workshop làm trâm cài tóc, người tham dự tự tay hoàn thiện những món phụ kiện lấy cảm hứng từ loài hoa biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Khu vực triển lãm cũng giới thiệu các sản phẩm sáng tạo từ sen và gạo sen, mở rộng cách tiếp cận với nguồn nguyên liệu truyền thống.

Để giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành

"Sắc Hương Bách Diệp" là dự án truyền thông sáng tạo do nhóm sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS) thực hiện. Lấy cảm hứng từ sen Bách Diệp Tây Hồ và nghệ thuật ướp trà sen, dự án hướng tới việc giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với loài hoa này bằng các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo.

Chương trình được tổ chức ngày 22.11.2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Thông qua việc kết nối nghệ nhân với công chúng, đặc biệt là người trẻ, dự án mong muốn tạo thêm cơ hội để những tri thức về nghề truyền thống được chia sẻ và tiếp nhận rộng rãi hơn.

Trong bối cảnh các hình thức tiếp nhận văn hóa ngày càng đa dạng, việc tạo ra những không gian thực hành có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tiếp nối di sản. Khi công chúng được trực tiếp gặp gỡ người làm nghề, tìm hiểu kỹ thuật và tự mình trải nghiệm, những giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống.

Từ câu chuyện về sen Bách Diệp đến nghệ thuật ướp trà, "Sắc Hương Bách Diệp" góp phần gợi mở cách người trẻ tiếp cận di sản bằng sự chủ động và sáng tạo, để hương trà sen không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn tiếp tục được khám phá và lan tỏa qua các thế hệ.