Lực lượng chức năng kiểm tra ki-ốt bán hàng sau khi có thông tin phản ánh về việc "chặt chém".

Phản ánh liên quan đến ki-ốt số 3 trên tuyến đường số 2 dẫn lên khu vực Tháp Tổ. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Yên Tử, TP Quảng Ninh thành lập đoàn công tác để kiểm tra, xác minh tại điểm kinh doanh này.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các phòng chuyên môn của phường, Công an phường Yên Tử, Phòng Bảo tồn di sản Yên Tử và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, việc niêm yết giá, giá bán thực tế của các mặt hàng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu di tích.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin phản ánh thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, du khách.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai, minh bạch, bán đúng giá niêm yết; không để tình trạng lợi dụng thời điểm đông khách, tự ý tăng giá dịch vụ, gây mất hình ảnh đẹp về du lịch Yên Tử, từ đó góp phần xây dựng môi trường du lịch Yên Tử văn minh, an toàn, thân thiện, xứng tầm Di sản văn hóa thế giới.