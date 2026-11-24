Ngày 23/11, tại bản Mậu, UBND xã Tây Yên Tử (TP Bắc Ninh) tổ chức khai mạc Lễ hội Bàn Vương năm 2026 với chủ đề “Nối tiếp hành trình 12 dòng họ đồng bào dân tộc Dao tìm vùng đất mới”. Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.

Các tuyến đường dẫn về Nhà văn hóa bản Mậu – nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội – đã rực rỡ cờ hoa. Tiếng kèn Pí Lè réo rắt hòa cùng không khí náo nhiệt. Đồng bào Dao trong những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc nô nức về dự hội, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc giữa vùng đất Tây Yên Tử.

Đoàn rước từ khu vực bến sông Vực Rì về Nhà văn hóa bản Mậu theo nghi thức truyền thống.

Theo ông Nông Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, bản Mậu nằm ở phía tây của xã, hiện có gần 400 hộ với khoảng 1.400 nhân khẩu. Trong đó, gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Dao.

Đây là năm đầu tiên Lễ hội Bàn Vương được tổ chức với quy mô cấp xã. Hoạt động nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Dao; đồng thời thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với Bàn Vương – vị thủy tổ trong truyền thuyết và tín ngưỡng của dân tộc Dao.

Tái hiện hành trình 12 dòng họ người Dao tìm vùng đất mới

Trong tâm thức đồng bào Dao, Bàn Vương là vị thủy tổ, biểu tượng của cội nguồn và sự gắn kết giữa các dòng họ. Theo truyền thuyết, từ 6 người con trai và 6 người con gái của Bàn Vương đã hình thành 12 dòng họ Dao.

Bởi vậy, việc tưởng nhớ Bàn Vương không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn hướng về nguồn cội, trân trọng hành trình thiên di, khai phá và lập bản của cha ông. Đây cũng là dịp để các dòng họ gặp gỡ, giao lưu, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng.

Các thầy cúng thực hiện nghi thức tế trời đất, tổ tiên…

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước và tế Bàn Vương từ bến sông Vực Rì về Nhà văn hóa bản Mậu theo phong tục truyền thống. Đoàn rước kéo dài hàng trăm mét, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện các thôn, bản, thầy cúng, 12 dòng họ cùng đông đảo người dân và du khách.

Nghi thức rước tái hiện hành trình tìm vùng đất mới, khai phá và dựng xây bản làng của tổ tiên người Dao. Trong không khí trang nghiêm, các dòng họ cùng hướng về vị thủy tổ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và niềm tự hào về lịch sử hình thành, phát triển của cộng đồng.

Hai bên đường đông đảo bà con các dân tộc bản Mậu đứng xem đoàn rước đi qua.

Trong khuôn khổ nghi lễ, đại diện 12 dòng họ lần lượt dâng lễ vật lên tổ tiên. Các mâm lễ được chuẩn bị công phu với hoa quả, xôi ngũ sắc, gà, lợn giống, ngô, khoai, sắn, lúa gạo, bánh chưng, mía...

Mỗi lễ vật đều mang ý nghĩa riêng, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi, người dân được ấm no, đủ đầy.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng

Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, Lễ hội Bàn Vương còn là không gian lưu giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc trưng của người Dao như tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca và các nghi lễ truyền thống.

Những làn điệu Páo dung, điệu múa chuông, tiếng kèn Pí Lè cùng nghệ thuật trang trí trang phục truyền thống góp phần thể hiện bản sắc riêng của cộng đồng người Dao. Thông qua lễ hội, các nghệ nhân có cơ hội giới thiệu di sản văn hóa của dân tộc mình, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị mà cha ông để lại.

Đồng bào dân tộc Dao và Nhân dân địa phương đã nô nức về với Lễ hội truyền thống Bàn Vương.

Các mâm lễ của 12 dòng họ trong bản Mậu được chuẩn bị chú đáo trước khi tế lễ.

Lãnh đạo xã Tây Yên Tử và các thầy cúng làm lễ dâng hương tại Lễ hội.

Tiết mục múa chũm chọe mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao tại Lễ hội Bàn Vương năm 2026.

Trò chơi dân gian vật chày của đồng bào dân tộc Dao.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm nét văn hóa của đồng bào Dao. Nổi bật là các tiết mục biểu diễn kèn Pí Lè, nghệ thuật múa chũm chọe, giao lưu văn hóa và những trò chơi dân gian như vật chày, bịt mắt bắt vịt.