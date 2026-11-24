Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam đưa khán giả vào hành trình khám phá văn hóa dân tộc giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, những chất liệu truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn hiện đại tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng trên sân khấu Mỹ Đình.

Concert kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn.

Trước đó, pháo hoa cũng bay lên rợp trời giữa các chương nghệ thuật.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật quy mô lớn là một trong những điểm nhấn của chương trình. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, đơn vị được giao chủ trì tổ chức bắn pháo hoa, phối hợp với Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xây dựng kịch bản trình diễn, bảo đảm sự kết hợp giữa pháo hoa, âm nhạc và các hiệu ứng sân khấu.

Pháo hoa xuất hiện trong cả đêm tổng duyệt và đêm biểu diễn chính thức 24/11.

Quy mô trình diễn tối 24/11 gây choáng ngợp với khoảng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, khoảng 600 quả pháo hoa tầm thấp, gần 700 giàn phun và khoảng 1.000 ống hỏa thuật.

Màn trình diễn kéo dài 17 phút, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.

Hệ thống pháo hoa và hỏa thuật được bố trí tại khu vực mái khán đài B, hai bên cánh gà sân khấu và khu vực phía sau sân vận động, gần đường Lê Quang Đạo. Các trận địa pháo hoa được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình lắp đặt, tổng duyệt và biểu diễn.

Thời tiết Thủ đô se lạnh, không mưa, càng tạo điều kiện thuận lợi cho màn trình diễn.

Khán giả chiêm ngưỡng pháo hoa ở một số tuyến phố quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Về cấu trúc nghệ thuật, chương trình Muôn sắc Việt Nam được triển khai qua ba chương, tương ứng với ba chiều tiếp cận văn hóa. Tổng đạo diễn đã đưa lên sân khấu nhiều di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc.