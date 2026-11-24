Tối 24/11, pháo hoa rực sáng tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Màn trình diễn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại TPHCM.

Màn pháo hoa tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn diễn ra sau chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Từ phía trung tâm thành phố, người dân tập trung theo dõi hoạt động bên bờ sông.

Người dân tập trung đông tại Bến Bạch Đằng và dọc đường Tôn Đức Thắng để thưởng thức pháo hoa. Khu vực ven sông Sài Gòn trở thành điểm hẹn của nhiều người trong đêm 24/11.

Người dân và du khách đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ theo dõi chương trình nghệ thuật, hòa vào không khí Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Khu vực trung tâm TPHCM diễn ra nhiều hoạt động phục vụ công chúng trong suốt những ngày qua.

Trong ba ngày 22-24/11, phố đi bộ Nguyễn Huệ tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn và giới thiệu văn hóa. Ngày 24/11 cũng là ngày cuối của chuỗi sự kiện tại khu vực này.

Các không gian trên đường Nguyễn Huệ giới thiệu nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa, tạo thêm điểm tham quan cho người dân trong ngày nghỉ.

Trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành địa điểm gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức nghệ thuật của người dân TPHCM. Các hoạt động tiếp tục được tổ chức trong ngày 24/11, đánh dấu Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Chương trình trình diễn nghệ thuật thời trang Sắc màu Việt Nam diễn ra tại không gian Đại đoàn kết. Hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và UBND TPHCM tổ chức.

Cảnh đông đảo người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật 3D Mapping.

Cận hình ảnh không gian 3D Mapping trình chiếu tại tòa Khách sạn REX, gần khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình diễn ra song song với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu vực phố đi bộ, tạo nên nhiều không gian thưởng thức cho công chúng.

Đến khoảng 21h30, không gian phố đi bộ vẫn đông kín người. Người dân TPHCM và du khách hòa vào không khí "Tết văn hóa" đầu tiên của Việt Nam.

Chương trình trình diễn nghệ thuật thời trang chủ đề Sắc màu Việt Nam diễn ra tại không gian Đại đoàn kết trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện, với sự tham gia trình diễn của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cùng khoảng 20 á hậu, người mẫu.

Các phần trình diễn của Sắc màu Việt Nam góp thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật cho người dân và du khách có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 24/11.

Từ chương trình thời trang, nghệ thuật đến màn pháo hoa bên sông Sài Gòn, các hoạt động tối 24/11 khép lại chuỗi sự kiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngay sau thưởng thức màn pháo hoa và chương trình nghệ thuật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất đông người dân đổ về nhà ga Nhà hát Thành phố để lên tàu Metro trở về nhà.