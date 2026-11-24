Hội thảo do UBND tỉnh Sơn La tổ chức, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tham dự Hội thảo có bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa và nghệ nhân.

Tỉnh Sơn La hiện có 20 di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhiều di sản như Nghi lễ cấp sắc của người Dao, Lễ hội Hết Chá của người Thái trắng Mộc Châu, Nghệ thuật khèn của người Mông, Nghi lễ Pang A của người La Ha, Nghi lễ Xé Pang Á (Cầu an) của người Kháng... tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng tại Mộc Châu, Ngọc Chiến, Tà Xùa, Quỳnh Nhai cũng góp phần đưa di sản trở thành nguồn sinh kế cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, giao thoa văn hóa và tác động của cơ chế thị trường đang khiến một số giá trị truyền thống có nguy cơ mai một.

Việc phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch từ tài nguyên di sản chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn lực đầu tư, cơ chế hỗ trợ nghệ nhân và ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá di sản còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Trung Chiến phát biểu tại Hội thảo

Đưa di sản trở lại đời sống cộng đồng

Từ thực tiễn đó, các ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu tạo môi trường để di sản được thực hành thường xuyên, thay vì chỉ dừng ở kiểm kê, lưu trữ hay trình diễn trong các dịp lễ hội.

Chia sẻ về việc gìn giữ dân ca truyền thống, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Mai cho biết, ảnh hưởng của âm nhạc hiện đại và việc đội ngũ nghệ nhân ngày càng lớn tuổi đang đặt ra thách thức đối với công tác trao truyền.

Bà đã chủ động đề xuất địa phương tổ chức các lớp dạy chữ Thái, xây dựng câu lạc bộ văn hóa Thái trong cộng đồng, song hoạt động bảo tồn dân ca tại cơ sở vẫn còn ít. Theo bà, cần hỗ trợ nghệ nhân về kinh phí, nhạc cụ và điều kiện sinh hoạt để duy trì việc truyền dạy.

Ý kiến này cho thấy vai trò không thể thay thế của nghệ nhân trong bảo tồn di sản, đồng thời đặt ra yêu cầu có cơ chế hỗ trợ phù hợp để những người nắm giữ tri thức văn hóa tiếp tục thực hành và trao truyền ngay tại cộng đồng.

Khơi dậy trách nhiệm trao truyền ở thế hệ trẻ

Bên cạnh nghệ nhân, nhà trường cũng được xác định là môi trường quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Trường Đại học Tây Bắc cho biết, với đông đảo sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà trường chú trọng đưa văn hóa truyền thống vào hoạt động giáo dục. Một trong những cách làm cụ thể là khuyến khích sinh viên mặc trang phục dân tộc vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, sinh viên, nhất là những người học ngành sư phạm và các chuyên ngành có khả năng công tác tại địa phương, sẽ là lực lượng góp phần lan tỏa, trao truyền giá trị văn hóa. Vì vậy, bồi đắp tình yêu bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ cần được chú trọng ngay trong môi trường học đường.

Các đại biểu, nhà nghiên cứu và nghệ nhân trao đổi tại hội thảo

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Trung Chiến đề nghị các sở, ngành, địa phương ưu tiên bảo vệ những di sản có nguy cơ mai một, nhất là văn hóa của các dân tộc ít người; gắn kiểm kê với kế hoạch bảo tồn, phục hồi và phát huy cụ thể.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, duy trì các câu lạc bộ, lớp học tại cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, nghệ nhân trong giáo dục, trao truyền văn hóa truyền thống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng không chỉ là lưu giữ hay trưng bày di sản, mà phải làm cho văn hóa thực sự sống trong mỗi gia đình, bản làng, trường học, trở thành nguồn lực cho phát triển.