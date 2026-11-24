Quy mô và sức vóc của Concert quốc gia "Muôn sắc Việt Nam" không chỉ nằm ở con số hay một sân khấu được tổ chức công phu. Điều đáng chú ý hơn là cách chương trình đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, kết nối ký ức lịch sử, di sản truyền thống và tinh thần sáng tạo hôm nay trong một dòng chảy nghệ thuật giàu cảm xúc.

Sức vóc của sân khấu nghệ thuật chưa từng có

Ngay từ cuối giờ chiều, dòng người đổ về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình mỗi lúc một đông. Hàng chục nghìn khán giả háo hức chờ đón chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam – Văn hóa soi đường, non sông hòa nhịp”. Không khí trước giờ diễn nóng dần lên, các khu vực khán đài lần lượt được lấp đầy, trong khi phía sau sân khấu, hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, chiến sĩ và sinh viên đã sẵn sàng cho một đêm trình diễn quy mô lớn.

Với sức chứa hơn 50.000 khán giả, Mỹ Đình trở thành không gian của một đại cảnh nghệ thuật được chuẩn bị công phu. Sân khấu không chỉ dành cho những màn trình diễn ca nhạc quen thuộc mà được tổ chức thành nhiều lớp không gian, kết hợp âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và các hoạt cảnh. Hệ thống bàn nâng, sàn trượt, cáp treo cùng những cụm cảnh trí, đạo cụ được bố trí linh hoạt, tạo điều kiện để các lớp diễn chuyển động liên tục, mở rộng không gian biểu đạt và mang đến diện mạo khác biệt cho chương trình.

Sức vóc của đêm diễn còn nằm ở lực lượng tham gia đông đảo. Bên cạnh những giọng ca được khán giả yêu mến là các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, diễn viên múa, nhóm nhảy, thiếu nhi, chiến sĩ lực lượng vũ trang và sinh viên. Riêng lực lượng sinh viên lên tới 1.000 người, cùng 200 chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và 150 thành viên đội trống hội. Sự hiện diện của hàng nghìn người trên sân khấu, trong những đội hình được dàn dựng công phu, đã góp phần tạo nên những đại cảnh giàu sức sống, mang đến cho chương trình một không khí hào sảng và đầy khí thế.

Để đón lượng khán giả lớn, công tác kiểm soát an ninh, hướng dẫn và phân luồng đã được các lực lượng triển khai từ sớm. Ngay từ 14h, khán giả đã bắt đầu vào sân, các lối ra vào được bố trí lực lượng hướng dẫn, kiểm soát an ninh để việc di chuyển diễn ra thuận lợi. Trước giờ biểu diễn, khán giả tiếp tục được phổ biến các quy định an toàn và hòa vào không khí sôi động của sân vận động. Đằng sau sự náo nhiệt ấy là sự phối hợp của nhiều bộ phận, để các khâu tổ chức, kỹ thuật và biểu diễn cùng vận hành nhịp nhàng.

Nhưng điều làm nên sức vóc của “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là sân khấu rộng lớn hay hàng nghìn người cùng tham gia biểu diễn, mà còn ở cách kết nối nhiều câu chuyện văn hóa trong một chương trình thống nhất. Ba chương nghệ thuật lần lượt mở ra những lát cắt về vai trò của văn hóa trong hành trình dân tộc, vẻ đẹp phong phú của di sản và sức sống của bản sắc Việt trong đời sống hôm nay. Mỗi phần mang một màu sắc riêng, nhưng cùng hướng về một chủ đề chung, để những giá trị xưa và nay gặp gỡ trên cùng sân khấu, tạo nên một bức tranh Việt Nam vừa giàu truyền thống, vừa căng tràn sức sống.

Với quy mô và ý nghĩa đặc biệt, chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng giới văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và khoảng 50.000 khán giả.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân cùng khoảng 50.000 khán giả.

Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhắc lại tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra cách đây 80 năm, trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập. Theo ông, lời căn dặn ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn, soi sáng con đường đi tới tương lai, mà còn là những giá trị được các thế hệ trao truyền và tiếp tục vun đắp qua cách sống của mỗi người hôm nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, "Ngày Văn hóa Việt Nam" không chỉ là dịp tôn vinh di sản, mà còn khẳng định nhân dân chính là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền có một sắc màu, mỗi dân tộc có một tiếng nói riêng, nhưng tất cả cùng góp phần tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam. Đây cũng là tinh thần được thể hiện qua chương trình nghệ thuật, khi các giá trị văn hóa của nhiều vùng miền, cộng đồng cùng hội tụ, vừa tôn vinh bản sắc riêng, vừa làm nổi bật sự gắn bó trong một nền văn hóa chung.

'Ngày Văn hóa Việt Nam' hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Đối với Hà Nội, việc được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ là niềm vinh dự, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Bí thư Thành ủy cho biết thành phố sẽ tiếp tục chú trọng gìn giữ di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; hướng tới một Thủ đô đáng sống, nơi người dân có điều kiện sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Ông cũng nhấn mạnh, văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành những việc làm tốt, cách ứng xử đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Sau những thông điệp ấy, chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam – Văn hóa soi đường, non sông hòa nhịp” chính thức mở màn lúc 20h bằng âm hưởng trống hội hào sảng, đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật kết nối huyền sử, lịch sử, di sản và sức sống văn hóa Việt Nam hôm nay.

Xúc động với dòng chảy lịch sử và bản sắc dân tộc

Sân vận động Mỹ Đình tối 24/11 trở thành điểm hẹn của hàng vạn khán giả trong một đêm nghệ thuật mang đậm tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong không gian ấy, câu chuyện về nguồn cội được mở ra bằng tiếng trống hội rộn rã, hình tượng Lạc Long Quân – Âu Cơ và liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng – Việt Nam kiêu hãnh”. Với sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, màn khai từ vừa mang đến không khí hào hùng, vừa gợi mở hành trình khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ.

Giữa không khí hào sảng của chương trình, giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 bất ngờ vang lên. Âm thanh thân thuộc ấy khiến không gian sân vận động như lắng lại, đưa người nghe trở về thời khắc lịch sử khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Không cần nhiều lời dẫn, giọng nói của Người vẫn đủ sức gợi lên niềm xúc động và tự hào trong lòng khán giả. Giữa hàng vạn người cùng lắng nghe, khoảnh khắc ấy càng khiến mỗi người thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh của các thế hệ đi trước để có được đất nước hôm nay.

Tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” cũng là mạch cảm xúc xuyên suốt, được tiếp nối qua những câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam. Tinh thần ấy hiện diện trong hình ảnh Hà Nội những năm tháng chiến tranh, trong dáng làng quê với hạt gạo, mùa vàng và tiếng hát gắn với khát vọng của tuổi trẻ. Trên sân khấu, mỗi tiết mục mở ra một lát cắt riêng, khi là ký ức về một thời gian khó, khi là những hình ảnh bình dị của đời sống...song đều gợi lên tình yêu quê hương và niềm tự hào về đất nước. Những câu chuyện ấy trở nên gần gũi bởi không nằm ngoài đời sống, mà gắn với ký ức của mỗi gia đình, mỗi thế hệ người Việt.

NSND Quang Thọ cùng các nghệ sĩ trẻ trong màn hòa giọng, tạo nên sự gặp gỡ giữa những thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam"

Sự kết nối giữa các thế hệ còn được thể hiện rõ qua những màn hòa giọng của các nghệ sĩ trên sân khấu. Khi NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh đứng chung sân khấu với Erik, Đức Phúc, Hòa Minzy trong những ca khúc về đất nước, khoảng cách về tuổi đời và phong cách dường như được xóa nhòa. Những giọng ca gạo cội từng gắn bó với nhiều thế hệ công chúng hòa quyện cùng các nghệ sĩ trẻ được yêu mến hôm nay, tạo nên sự kết hợp vừa thân thuộc, vừa tươi mới. Chia sẻ về trải nghiệm này, Đức Phúc cho biết anh cảm thấy vinh dự khi được hát cùng các nghệ sĩ đi trước, đồng thời mong muốn âm nhạc có thể khơi dậy tình yêu và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Sự gặp gỡ ấy không chỉ tạo nên một khoảnh khắc đẹp trên sân khấu, mà còn cho thấy những giá trị âm nhạc và văn hóa vẫn đang được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Nếu phần đầu của chương trình gợi nhắc về lịch sử và cội nguồn dân tộc, thì đến chương tiếp theo “Muôn sắc di sản” lại đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp văn hóa của từng vùng miền. Trong đó, điểm nhấn là đại cảnh “Bức tranh di sản” với sự góp mặt của các nghệ nhân, đoàn nghệ thuật và đại diện nhiều cộng đồng. Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, làn điệu quan họ, nhã nhạc cung đình Huế, điệu xòe Thái, câu Ví, Giặm hay âm hưởng đờn ca tài tử Nam Bộ lần lượt cất lên, mỗi loại hình mang theo một sắc thái riêng. Sự phong phú ấy tạo nên một bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, trong đó mỗi vùng đất đều có tiếng nói riêng nhưng cùng góp phần làm nên bản sắc chung của dân tộc.

Các nghệ nhân đến từ nhiều vùng miền cùng hội tụ trên sân khấu, mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng của dân tộc

Điều tạo nên sức hấp dẫn của phần trình diễn không chỉ là sự phong phú của các loại hình di sản, mà còn ở cách mỗi sắc thái văn hóa được thể hiện với nét riêng vốn có. Tiếng cồng chiêng, làn điệu dân ca hay những điệu múa truyền thống đều mang theo câu chuyện về vùng đất và cộng đồng đã gìn giữ chúng qua nhiều thế hệ. Sự góp mặt trực tiếp của các nghệ nhân, những người đang thực hành và trao truyền di sản, khiến các giá trị ấy hiện lên sinh động, gần gũi hơn. Những sắc màu văn hóa gặp nhau trên sân khấu, mỗi sắc màu mang theo câu chuyện riêng nhưng cùng góp vào vẻ đẹp chung của đất nước. Qua đó, khán giả có thể cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa các vùng miền, các cộng đồng dân tộc, được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Sự giao thoa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và tinh thần âm nhạc đương đại trong phần cuối của đêm diễn

Sự kết nối ấy tiếp tục được mở rộng khi chương trình bước sang câu chuyện về bản sắc trong đời sống hôm nay. Đó là câu chuyện về những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ qua các hình thức nghệ thuật nguyên bản, mà còn tiếp tục được nuôi dưỡng bằng sự sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ. Minh chứng là các chất liệu dân gian được đặt cạnh âm nhạc hiện đại, những giọng ca gạo cội có sự gặp gỡ thú vi trên sân khấu với các nghệ sĩ trẻ, tạo nên những cách thể hiện mới mẻ mà vẫn giữ được tinh thần văn hóa Việt. Sự kết hợp giữa NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh là một điểm nhấn đáng chú ý. Đặc biệt, màn trình diễn của Phương Mỹ Chi với sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian và Rock cho thấy những chất liệu quen thuộc vẫn có thể tìm thấy sức sống mới trong âm nhạc đương đại, qua đó đến gần hơn với công chúng trẻ.

Ở những tiết mục ấy, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, mà còn ở cách những giá trị văn hóa được tiếp nối qua âm nhạc. Những nghệ sĩ đi trước mang theo vốn sống và dấu ấn nghệ thuật đã được bồi đắp qua năm tháng, trong khi lớp nghệ sĩ trẻ tiếp nhận, sáng tạo và thể hiện bằng cảm quan của thời đại mình. Sự gặp gỡ ấy giúp các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, không chỉ như một di sản cần gìn giữ mà còn là nguồn cảm hứng cho những sáng tạo mới.

Sức sống của chương trình có lẽ được cảm nhận rõ nhất qua sự hưởng ứng của khán giả. Suốt đêm diễn, hàng vạn người cùng dõi theo những câu chuyện nghệ thuật, lắng nghe giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi hòa mình vào những giai điệu thân thuộc, nhận ra hình ảnh quê hương trong từng sắc màu văn hóa. Đến phần cuối, khi những ca khúc về đất nước vang lên giữa màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình, nhiều khán giả cùng hát theo, tạo nên một không khí đầy cảm xúc. Lúc ấy, sân khấu và khán đài dường như không còn khoảng cách, bởi tất cả cùng hòa chung trong tình yêu và niềm tự hào về đất nước.

Khán giả hòa mình vào không khí đêm hội, cùng chia sẻ niềm tự hào về văn hóa Việt Nam

Điều đáng trân quý, đằng sau mỗi tiết mục còn là những tình cảm, suy nghĩ riêng mà các nghệ sĩ muốn gửi gắm qua chương trình. Ca sĩ Võ Hạ Trâm mong muốn mỗi lần đứng trước công chúng, nghệ sĩ đều có thể cống hiến hết mình, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống

Với Anh Tú, việc tham gia chương trình và thể hiện ca khúc "Người là Hồ Chí Minh" do chính mình sáng tác là niềm vui, đồng thời cũng là cơ hội để anh gửi gắm tình cảm với quê hương, đất nước. Nam ca sĩ cho rằng, với một nghệ sĩ trẻ, điều đầu tiên cần có khi hát những ca khúc về đề tài này là lòng biết ơn. Những sáng tác mang tinh thần tự hào dân tộc đã trở thành một phần trong hành trình âm nhạc của anh. Khi thể hiện, Anh Tú luôn muốn giữ được chiều sâu tư tưởng của tác phẩm, đồng thời tìm tòi những bản phối mới để đưa tinh thần và sức sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ hôm nay vào âm nhạc. Anh cũng mong khán giả đến với chương trình bằng tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc, để nghệ sĩ và công chúng cùng góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam.

Còn Ali Thục Phương lại gửi gắm mong muốn những giai điệu như "Hạt gạo làng ta" sẽ gợi lại ký ức tuổi thơ của ông bà, cha mẹ và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong lòng trẻ nhỏ. Cùng chung niềm xúc động, niềm vui khi được hòa giọng cùng các nghệ sĩ gạo cội trong "Đất nước trọn niềm vui", Đức Phúc bày tỏ anh càng trân trọng sự tiếp nối giữa các thế hệ, đồng thời hy vọng những ca khúc về đất nước sẽ đến gần hơn với người trẻ.

Về phần mình, ca sĩ Quốc Thiên chia sẻ rằng điều khiến anh trân trọng văn hóa chính là khả năng gắn kết con người, cộng đồng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ. Nam ca sĩ cũng ý thức rằng mỗi tiết mục đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết của người biểu diễn. Còn Đỗ Hoàng Hiệp, qua phần trình diễn cùng Y Garia, mong muốn đưa âm hưởng Tây Nguyên đến gần hơn với khán giả, để tình yêu quê hương và niềm tự hào về bản sắc văn hóa được lan tỏa một cách tự nhiên qua âm nhạc.

Hàng vạn khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, cùng theo dõi và hòa mình vào đêm nghệ thuật tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam

Hình ảnh hàng vạn khán giả cùng hát theo giữa màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình đã khép lại đêm diễn trong một cảm xúc đẹp. Nếu giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập ở phần đầu đưa khán giả trở về với thời khắc lịch sử của dân tộc thì những tiếng hát vang lên ở cuối chương trình lại gợi nhắc về tình yêu đất nước trong cuộc sống hôm nay. Không cần những lời lẽ lớn lao, tình cảm ấy được thể hiện thật tự nhiên qua việc mọi người cùng cất tiếng hát, cùng chia sẻ niềm tự hào về quê hương, đất nước. Hai khoảnh khắc ở hai đầu chương trình, một gợi nhớ về lịch sử, một hướng đến hiện tại, đã tạo nên dư âm riêng cho đêm nghệ thuật.

“Muôn sắc Việt Nam” không chỉ để lại dư âm không chỉ bởi quy mô dàn dựng hay sự hội tụ của đông đảo nghệ sĩ, mà còn bởi cách chương trình kết nối những câu chuyện tưởng như riêng biệt thành một mạch cảm xúc chung. Ở đó, lịch sử, di sản và sáng tạo đương đại cùng hiện diện, trong khi khán giả trở thành một phần của hành trình ấy. Mỗi vùng đất mang một sắc màu, mỗi thế hệ có một cách thể hiện, nhưng tất cả cùng gặp nhau trong tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt, phía bên ngoài sân vận động, hàng vạn người dân cũng đổ về khu vực quanh Mỹ Đình để chờ xem pháo hoa. Dòng người đứng kín các tuyến đường, cùng hướng về sân vận động chờ đón khoảnh khắc ngắm nhìn những chùm pháo hoa thắp sáng bầu trời khi chương trình khép lại. Không khí náo nức ấy góp thêm một sắc màu cho đêm hội, cho thấy sức hút của chương trình vượt ra ngoài khán đài, lan tỏa đến đông đảo người dân Thủ đô.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: