Đình làng gắn kết tình quê

Đình Thượng Phú là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh và cộng đồng của người dân thôn Sơn Thành, xã Hà Trung.

Theo chân cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hà Trung, chúng tôi có dịp đến thăm đình Thượng Phú, thôn Sơn Thành đúng dịp chi bộ tổ chức họp thường kỳ tháng 10. Trong không khí ấm áp, đoàn kết, các đảng viên sôi nổi đóng góp ý kiến để xây dựng quê hương ngày càng phát triển sau khi các thôn Kim Sơn và Thành Môn sáp nhập thành thôn Sơn Thành. Điều người dân từ bao đời nay luôn tự hào là tất cả những công việc của làng, của xóm đều được bàn bạc công khai tại đình. Không chỉ tổ chức họp, sau khi được phục dựng, đình làng trở nên thoáng mát hơn, người dân tổ chức nhiều phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, thu hút được nhiều lứa tuổi tham gia.

Theo các cụ cao niên trong làng, thì người dân thôn Kim Sơn trước đây, và nay là thôn Sơn Thành luôn tự hào vì giữ được ngôi đình làng có lịch sử hơn 600 năm. Nơi đây thờ thành hoàng làng là thần Cao Sơn, tuy nhiên trải qua hơn 6 thế kỷ cùng với biến thiên của lịch sử, nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đình Thượng Phú đã được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí khoảng 8,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng, phần còn lại từ nguồn ngân sách huyện Hà Trung (cũ) và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Ông Hoàng Đình Huấn, Trưởng thôn Sơn Thành, cho biết: “Nhân dân trong thôn rất xúc động khi chứng kiến đình làng được phục dựng lại nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc xưa. Từ bao đời nay, đình làng là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các cuộc họp và lễ hội lớn của địa phương. Đặc biệt vào ngày 4/2 âm lịch hằng năm, Nhân dân địa phương cũng như con em xa quê lại nô nức về dự lễ hội làng, được hòa mình trong buổi rước lễ và tham gia hoạt động văn hóa - văn nghệ và các trò chơi dân gian”.

Cùng với đình Thượng Phú, đối với người dân thôn Đai, xã Quảng Ninh, đình làng Đai cũng giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân. Ông Đới Sỹ Dung, người trông coi đình, cho biết: “Đình làng Đai thờ thành hoàng làng Cao Hiển, tự là Văn Trường, người đã có công khai phá, thành lập làng. Trải qua thời gian và những thăng trầm của lịch sử, đình làng có thời gian xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2013, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cùng với sự đóng góp của Nhân dân địa phương và con em xa quê, đình làng đã được khôi phục lại với kiến trúc 5 gian và mua sắm thêm các đồ thờ trong đình với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng”.

Hằng năm, để thể hiện sự tri ân, thành kính bậc tiền nhân, cầu cho cuộc sống của người dân được ấm no, đủ đầy và cũng là dịp để cho mọi người được giao lưu, vào ngày 15/2 âm lịch, người dân lại nô nức về tham gia lễ hội làng. Trong không khí vui tươi, người dân cùng tham gia rước kiệu từ đình làng đến các dòng họ và tham gia các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc quê hương.

Trong cuộc sống hiện đại với nhiều đổi thay, song đình làng vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của bao thế hệ. Với 458 đình làng, trong đó có 149 đình làng đã được xếp hạng, trải dài khắp trên mảnh đất xứ Thanh từ đồng bằng, ven biển đến vùng núi ở bất cứ nơi đâu. Không khó để bắt gặp những ngôi đình trăm tuổi gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của người dân, như các đình làng: Đông Cao (Nông Cống), Hoằng Phượng (Hoằng Giang), Phú Lương (Quảng Chính)... Mỗi đình làng đều mang nét riêng về kiến trúc với từng câu chuyện lịch sử khác nhau, nhưng phía sau mái đình rêu phong ấy là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, phong tục, tín ngưỡng và những giá trị truyền thống được trao truyền qua từng thế hệ. Để dù có đi đâu, mỗi khi trở về dưới mái đình thân thuộc, mọi người đều tìm thấy sự gần gũi, ấm áp của tình làng, nghĩa xóm và cùng nhau có trách nhiệm trong việc gắn kết cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.