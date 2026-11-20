Lãnh đạo Binh đoàn 15 cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà rông văn hóa làng Lung Prông. Ảnh: NT.

Công trình nhà rông văn hóa làng Lung Prông được xây dựng với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, do Binh đoàn 15 làm chủ đầu tư, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75 phối hợp thực hiện.

Đây là một trong 9 công trình nhà rông văn hóa được triển khai tại hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi trong năm 2026, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng do Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) hỗ trợ.

Việc xây dựng các công trình nhằm thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hỗ trợ xây dựng nhà rông văn hóa cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Nhà rông làng Lung Prông được thiết kế theo kiến trúc truyền thống của đồng bào địa phương, kết hợp giữa nét văn hóa đặc trưng và vật liệu xây dựng hiện đại. Hệ thống cột, tường, cầu thang được làm bằng bê tông cốt thép sơn màu gỗ; khung mái bằng thép, lợp ba lớp vật liệu, trong đó lớp ngoài cùng giả lá cọ hoặc cỏ tranh. Thiết kế này vừa bảo đảm độ bền, an toàn trong quá trình sử dụng, vừa giữ được dáng vẻ đặc trưng của nhà rông Tây Nguyên. Công trình được xây dựng trên cơ sở thống nhất, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh, nhà rông không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng mà còn là biểu tượng văn hóa, nơi gắn kết các thế hệ, gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Theo Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, việc xây dựng và trao tặng nhà rông thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng biên giới.

Các đại biểu tham quan bên trong nhà rông văn hóa. Ảnh: NT.

Tư lệnh Binh đoàn 15 mong muốn chính quyền và người dân địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả công trình, đưa nhà rông trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Đồng thời, yêu cầu Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của Binh đoàn 15 và các đơn vị đối với người dân làng Lung Prông. Theo ông Tuyến, công trình không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quân dân.

Chủ tịch UBND xã Đức Cơ đề nghị các già làng, người có uy tín và người dân cùng chung tay bảo quản, sử dụng hiệu quả nhà rông; duy trì các hoạt động văn hóa, cồng chiêng, sinh hoạt cộng đồng để công trình thực sự trở thành mái nhà chung của buôn làng.

Cùng ngày, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, già làng, người có uy tín cùng người dân trên địa bàn xã Đức Cơ.

Hoạt động góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết quân dân, hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).