Ngày 20/11, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết hai đạo sắc phong cổ vừa được đơn vị phát hiện tại xã Thạch Lạc và Thạch Khê.

Trước đó, ngày 18/11, trong đợt khảo sát và kiểm kê di sản tư liệu tại vùng biển ngang, nhóm nghiên cứu Hán Nôm của Bảo tàng đã tiếp cận được 2 hiện vật gốc quý hiếm này. Các sắc phong này ghi nhận việc phong thần cho Giác Hải Không Lộ thiền sư (còn gọi là Giác Hải Đại Pháp sư).

Cụ thể, đạo sắc lưu giữ tại xã Thạch Lạc được ban ngày 11/8 năm Duy Tân thứ 3 (1909), nhân dịp nhà vua làm lễ đăng quang, với danh hiệu “Giác Hải Không Lộ thiền sư chi thần”, giao thôn Hà Thanh, xã Hoàng Giang, huyện Thạch Hà phụng thờ.

Sắc phong thần cho Giác Hải Đại Pháp sư năm Khải Định thứ 2 (1917). Ảnh: Bảo tàng Hà Tĩnh

Đạo sắc còn lại được tìm thấy tại xã Thạch Khê, đề ngày 18/3 năm Khải Định thứ 2 (1917), phong hiệu “Giác Hải Đại Pháp sư chi thần”, giao thôn Như Sơn, tổng Hạ Nhị, phủ Thạch Hà thờ phụng.

Theo sử liệu, Thiền sư Giác Hải (1023-1138), tên húy Nguyễn Viên Y, quê ở Hải Thanh, phủ Hải Thanh (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Ngài là vị cao tăng nổi tiếng của Phật giáo Đại Việt thời Lý, thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông.

Không chỉ được biết đến bởi đạo hạnh và sự tinh thông Phật pháp, Thiền sư Giác Hải còn gắn với nhiều giai thoại về thần thông, từng được các vị vua triều Lý hết mực trọng vọng.

Đây không phải lần đầu Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện những tư liệu sắc phong có giá trị. Đầu năm 2026, trong quá trình kiểm kê di tích tại thôn Thái Hòa, xã Can Lộc, cán bộ bảo tàng đã tìm thấy hai đạo sắc phong có niên đại cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, liên quan đến sự nghiệp của vị quan Đào Sĩ Quế và lịch sử di cư, khai phá vùng đất này của dòng họ Đào.

Theo Bảo tàng Hà Tĩnh, việc phát hiện hai đạo sắc phong gốc có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa địa phương. Những tư liệu này không chỉ phản ánh sự hiện diện và sức lan tỏa của tín ngưỡng thờ phụng các vị cao tăng trong cộng đồng cư dân ven biển, mà còn mở ra hướng tìm hiểu về quá trình giao lưu, truyền bá Phật giáo tại vùng đất Thạch Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung qua các thời kỳ.