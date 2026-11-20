Với thời lượng 120 phút, chương trình gồm 3 chương: “Khải hoàn ca”, “Một vòng Việt Nam” và “Điện Biên - Đến và yêu”. Chương trình có sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó, nhiều ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hồ Ngọc Hà, MONO, RamC, Tuấn Cry…

Các màn trình diễn được dàn dựng trên sân khấu hiện đại, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cùng các hiệu ứng sân khấu, tạo không gian biểu diễn quy mô, sống động. Điểm nhấn của chương trình là sự đan xen giữa các màn hát múa tập thể, biểu diễn đơn ca, tốp ca và những tiết mục mang phong cách trẻ trung, sôi động, tạo nhịp điệu xuyên suốt, tăng tính kết nối và sức hấp dẫn cho chương trình.

Các tiết mục biểu diễn tại buổi tổng duyệt.

Sau buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện những nội dung cần thiết. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tham gia, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về kỹ thuật, âm thanh, hình ảnh, tổ chức, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Điện Biên” sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 21/11/2026 tại Sân vận động tỉnh, được truyền hình trực tiếp trên kênh ĐTV - Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên. Sau chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực cầu Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ phục vụ nhân dân và du khách.