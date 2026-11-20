Được ghi danh trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Oóc Om Bóc là dịp cộng đồng gặp gỡ, gắn kết và trao truyền tập tục qua nhiều thế hệ. Lễ hội cũng thu hút người dân, du khách, góp phần giới thiệu văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy giao lưu, du lịch. Những giá trị Tây Nam bộ là một phần trong bản sắc chung Việt Nam.

Năm nay, lễ hội diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 18 đến 24.11 và tại Cần Thơ từ ngày 21 đến 24.11. Bên cạnh nghi lễ truyền thống, chương trình có biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và giao lưu cộng đồng. SABECO tham gia với mong muốn lan tỏa dịp văn hóa này, đúng vào thời điểm cả nước hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, ngày 24.11.

Hoạt động đua ghe Ngo đặc trưng của lễ hội Oóc Om Bóc luôn thu hút đông đảo du khách theo dõi và hòa nhịp cổ vũ Ảnh:Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng

Điểm nhấn là hội đua ghe Ngo ngày 23 và 24.11 trên sông Maspéro, đoạn thuộc phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Đây là hoạt động thể thao truyền thống gắn với đời sống văn hóa địa phương. Mỗi đội ghe có nhiều tay chèo phối hợp theo nhịp, đòi hỏi sức bền, sự ăn ý và tinh thần đồng đội. Tiếng cổ vũ hai bên bờ sông làm nên không khí đặc trưng của ngày hội.

Lấy cảm hứng từ cuộc đua, SABECO phối hợp cùng thương hiệu Bia Saigon triển khai chuỗi hoạt động mang ý tưởng “Tiếng trống hào sảng”. Tiếng trống giữ nhịp cho tay chèo, đồng thời gợi lên sự đồng lòng của đội ghe và tinh thần cổ vũ cộng đồng. Doanh nghiệp chọn hình ảnh này để kết nối thông điệp sẻ chia giữa các thế hệ và vùng miền.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, chia sẻ điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của Lễ hội Oóc Om Bóc không chỉ nằm ở không khí sôi động của hội đua ghe Ngo, mà còn ở tinh thần gắn kết cộng đồng mà lễ hội lan tỏa. Mỗi đội đua mang theo niềm tự hào của cộng đồng mình, nhưng khi cùng hội tụ tại lễ hội, mọi người từ nhiều cộng đồng và thế hệ khác nhau lại cùng chung một niềm vui, cùng sẻ chia tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

"Là một doanh nghiệp sản xuất bia giàu truyền thống tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền đều là một phần quan trọng tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng và đậm đà bản sắc. Thông qua Bia Saigon, chúng tôi tự hào được góp phần tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo thêm những dịp để mọi người cùng gặp gỡ và hòa mình vào không khí của Lễ hội Oóc Om Bóc. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng những trải nghiệm gắn kết này sẽ giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng các giá trị truyền thống, tiếp tục lan tỏa rộng rãi niềm tự hào văn hóa và tinh thần sẻ chia của cộng đồng trong tương lai”, bà Patsy Lim chia sẻ.

Với hơn 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, đại diện SABECO cho biết doanh nghiệp đề cao sự gắn kết cộng đồng và trân trọng giá trị văn hóa dân tộc. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp có bốn nhà máy và hai công ty thương mại. SABECO cùng các đơn vị thành viên còn lắp đèn năng lượng mặt trời ở nông thôn, nâng cấp sân thể thao và chăm lo Tết hằng năm...

Sự góp mặt của SABECO tại Oóc Om Bóc góp phần tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu giữa người dân nhiều thế hệ, vùng miền. Gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, lễ hội cũng là dịp để công chúng hiểu thêm về văn hóa Khmer Nam bộ, từ nghi lễ Oóc Om Bóc đến hội đua ghe Ngo. Qua đó, những giá trị văn hóa địa phương tiếp tục được trân trọng và lan tỏa như một phần bản sắc đa dạng của Việt Nam...