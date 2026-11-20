Chiều 20/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Lễ khai mạc Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 sẽ bắt đầu từ 7h ngày 21/11 với lễ dâng hương vua Lý Thái Tổ. Từ sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ đến các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đậm sắc màu của Thăng Long – Hà Nội, chào đón các đoàn diễu hành và thưởng thức những màn trình diễn của chính các cộng đồng đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân, chương trình giới thiệu những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thủ đô qua các nghi lễ truyền thống, điệu múa cổ và trò chơi dân gian, đồng thời giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề Hà Nội.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 do UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì thực hiện. Sự kiện diễn ra từ ngày 21 - 24/11, trọng tâm tại Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Điệu múa bồng của Triều Khúc, Hà Nội luôn hấp dẫn đông đảo người dân và du khách mỗi lần được đưa ra biểu diễn tại khu vực bờ Hồ.

Sau lễ khai mạc, diễu hành, các đoàn nghệ nhân sẽ tham gia các chương trình biểu diễn và giao lưu tại các sân khấu quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Sân khấu vườn hoa Đền bà Kiệu là điểm hẹn cho những người yêu nghệ thuật truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dự kiến từ 9h30'- 10h30', tại đây có biểu diễn ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và những ca khúc mang âm hưởng dân gian; buổi chiều, từ 16h30' - 17h30' có chương trình biểu diễn của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay, từ 9h30' - 10h30', khán giả có thể thưởng thức các tiết mục âm nhạc đương đại, ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ; từ 16h30'-17h30' là chương trình biểu diễn của các câu lạc bộ flashmob, nhóm nhảy.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điểm trình diễn nhiều thực hành di sản phi vật thể, gồm múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long từ 9h30' - 10h30'. Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn từ 16h30' - 17h30'…

Tại Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, không gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công dự kiến quy tụ những sản phẩm đặc trưng như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội.

3 biệt thự cổ trong khu vực quảng trường dành cho các ứng dụng trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài, trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo và hiệu ứng ánh sáng chủ đề “12 mùa hoa Hà Nội”.

Các hoạt động ẩm thực dự kiến được bố trí tại một số tuyến phố lân cận khu vực phố đi bộ như Bảo Khánh, Hàng Hành, Cầu Gỗ, Gia Ngư và Tạ Hiện. Khu giới thiệu, mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm và sản phẩm văn hóa sáng tạo dự kiến bố trí tại những lối vào phố đi bộ, ưu tiên các vị trí gần khu ẩm thực như phố Hàng Dầu và đầu phố Hàng Đào.

Từ ngày 23 - 24/11, các xã, phường tổ chức hoạt động hưởng ứng tại thiết chế văn hóa - thể thao, di tích, điểm sinh hoạt cộng đồng và không gian công cộng. Chương trình gồm biểu diễn văn nghệ, thể thao quần chúng, giao lưu câu lạc bộ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản, sản phẩm làng nghề, ẩm thực địa phương và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, mở rộng không khí ngày hội từ Hồ Hoàn Kiếm đến các khu dân cư.