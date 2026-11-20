Ngày 20.11, tại làng nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông (xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa), Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa tổ chức nghi lễ đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống để trao tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ngọn lửa thiêng được rước từ đền thờ Thánh đúc đồng Khổng Minh Không để khai bếp đúc trống

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2026) và 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang.

Chiếc trống đồng được chế tác theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, có đường kính mặt 1 m, chiều cao 82 cm. Kích thước này mang ý nghĩa tượng trưng cho 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điểm nhấn của chiếc trống là hệ thống hình ảnh được chạm khắc trên thân, tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong đó có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình; lá cờ Quyết thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát; xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập cùng các biểu tượng văn hóa, lịch sử như Cột cờ Lũng Cú và Cây đa Tân Trào.

Các nghệ nhân thực hiện công đoạn đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống

Mỗi hình ảnh, họa tiết không chỉ góp phần tạo nên giá trị thẩm mỹ cho hiện vật mà còn chuyển tải thông điệp về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của các thế hệ người Việt Nam.

Công trình được thực hiện tại xưởng đúc đồng của Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ích Hoàn, thuộc làng nghề truyền thống Trà Đông. Đáng chú ý, ngọn lửa thiêng khai bếp đúc trống được rước từ đền thờ Thánh đúc đồng Khổng Minh Không, thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống nghề đúc đồng lâu đời của địa phương.

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa, cho biết theo kế hoạch, chiếc trống đồng sẽ được trao tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang vào ngày 21.12.2026.

Theo ông Sơn, việc tổ chức đúc và trao tặng trống đồng là sự tri ân sâu sắc đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng Tuyên Quang, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử đến thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang, cho biết việc được Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa trao tặng trống đồng là món quà có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của hội cũng như người dân Thanh Hóa đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Nghệ nhân làng đúc đồng Trà Đông thực hiện nghi lễ rót đồng đúc trống đồng trao tặng tỉnh Tuyên Quang

Theo ông Hòa, tỉnh Tuyên Quang dự kiến bố trí trưng bày chiếc trống tại vị trí trang trọng, thuận lợi để người dân và du khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm ngưỡng. Đồng thời, địa phương sẽ chú trọng công tác bảo quản nhằm lưu giữ hiện vật lâu dài.

"Đây không chỉ là món quà có giá trị về mặt di sản mà còn là dịp để chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Những hoa văn, họa tiết trên trống đồng cũng là tư liệu trực quan có ý nghĩa trong giáo dục lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ", ông Hòa chia sẻ.

Đánh giá về hoạt động đúc trống đồng tại làng nghề Trà Đông, ông Hòa bày tỏ ấn tượng trước sự khéo léo, tâm huyết của các nghệ nhân. Ông cho rằng việc duy trì và phát triển những làng nghề thủ công truyền thống có giá trị như Trà Đông không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo thêm động lực để các nghề truyền thống tiếp tục phát triển.

Chiếc trống đồng được chế tác theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, có đường kính mặt 1m, cao 82cm.

Được thành lập năm 2004, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong đó, dự án "Hành trình trống đồng theo chân Bác" là một trong những hoạt động nổi bật.

Trước đó, hội đã tổ chức đúc và dâng tặng 24 chiếc trống đồng đến các địa phương có di tích lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả trong và ngoài nước.