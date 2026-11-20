Qua các phần thi, đặc biệt là hoạt cảnh lấy cảm hứng từ những biểu tượng dân gian, học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) đã cho thấy cách tiếp cận chủ động với di sản: trân trọng những giá trị được trao truyền, đồng thời tìm cách diễn giải chúng theo góc nhìn của người trẻ hôm nay.

Diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 118 năm truyền thống Trường Bưởi - Chu Văn An, cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling 2026 khép lại bằng đêm chung kết Sparkling Night, quy tụ tám nhóm nhà với những phần tranh tài được chuẩn bị công phu. Đây cũng là mùa thứ 14 cuộc thi được tổ chức. Nếu các hoạt động thể thao tại Sports Day tạo cơ hội để học sinh giao lưu, rèn luyện tinh thần đồng đội thì sân khấu Sparkling Night mở ra không gian để các em thể hiện năng lực nghệ thuật, tư duy sáng tạo và sự hiểu biết về văn hoá dân tộc.

Phần thi hoạt cảnh trong Đêm Chung kết Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling 2026

Điểm nhấn của đêm chung kết là phần thi hoạt cảnh, trong đó mỗi nhóm nhà lựa chọn một linh vật gắn với đời sống, lịch sử hoặc tâm thức văn hoá Việt Nam làm hình tượng chủ đạo. Tám biểu tượng gồm ngựa, rồng, trâu, cá chép, voi, gà trống, chim sáo và rùa lần lượt được các nhóm nhà Avanzera, Dravaris, Evernela, Novalier, Praetorian, Rolitenus, Starverlin và Tuterlaris khai thác theo những cách khác nhau.

Điều đáng chú ý là các nhóm không chỉ dừng ở việc đưa hình tượng linh vật lên sân khấu mà còn tìm cách lý giải những phẩm chất, thông điệp văn hoá ẩn sau mỗi biểu tượng. Những biểu tượng khác cũng được đặt trong các mối liên hệ văn hoá riêng. Cá chép của nhà Novalier gợi đến tích "Cá chép vượt Vũ Môn". Voi của nhà Praetorian gắn với sức mạnh, sự vững chãi và dấu ấn văn hoá cộng đồng, đặc biệt trong không gian Tây Nguyên... Nổi bật trong số đó là phần trình diễn của nhà Rolitenus với hình tượng gà trống, đại diện cho tinh thần khai mở. Nhóm đã kết hợp biểu tượng dân gian này với cảm hứng từ "Hịch tướng sĩ", tạo nên câu chuyện về sự thức tỉnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần hướng tới những giá trị lớn hơn lợi ích cá nhân.

Nhóm nhà Rolitenus giành giải Đặc biệt ở hạng mục Hoạt cảnh

Kết quả, nhà Rolitenus giành giải Đặc biệt ở hạng mục Hoạt cảnh; giải Nhất thuộc về Starverlin, giải Nhì trao cho Praetorian, giải Ba thuộc về Novalier. Các nhóm Tuterlaris, Avanzera, Evernela và Dravaris nhận giải Tiềm năng. Ở hạng mục truyền thông, Praetorian giành giải Nhất, Tuterlaris giải Nhì; Avanzera và Rolitenus đồng giải Ba.

Sự đa dạng trong cách lựa chọn hình tượng và xây dựng câu chuyện cho thấy học sinh không tiếp nhận văn hoá truyền thống một cách thụ động. Các em chủ động tìm hiểu, chọn lọc chất liệu và chuyển tải thành sản phẩm nghệ thuật phù hợp với khả năng biểu đạt của mình.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Nhiếp, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh vẻ đẹp của một ngôi trường không chỉ được đo bằng thành tích hay những tấm huy chương, mà còn thể hiện ở sức sáng tạo, sự kết nối và tinh thần bền bỉ của học sinh. Theo bà, qua mỗi mùa tổ chức, Sparkling đã góp phần nuôi dưỡng những phẩm chất ấy trong đời sống học đường.

Bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An

Từ một cuộc thi dành cho học sinh, Sparkling 2026 đặt ra cách tiếp cận đáng chú ý trong việc đưa văn hoá truyền thống vào môi trường giáo dục. Di sản không chỉ xuất hiện trong bài học hay những hoạt động tìm hiểu mang tính lý thuyết, mà trở thành chất liệu để học sinh sáng tạo, hợp tác và thể hiện chính kiến.

Qua lăng kính của học sinh THPT Chu Văn An, bản sắc văn hoá không phải những giá trị bất biến chỉ để ngợi ca hay nhắc nhớ. Đó còn là nguồn chất liệu có thể được tiếp tục khám phá, diễn giải và làm mới, miễn là sự sáng tạo vẫn dựa trên hiểu biết và thái độ trân trọng đối với cội nguồn.