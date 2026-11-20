Chương trình do Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện. Nội dung chương trình sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào 14h30 ngày 24.11, 22h30 ngày 28.11 và 17h15 ngày 29.11.

Hơn 500 thí sinh có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tham gia phiên bản ngoài trời của "Vua tiếng Việt"

Từ một trò chơi truyền hình, Vua tiếng Việt lần đầu được mở rộng thành ngày hội ngôn ngữ và văn hóa ngoài trời với sự tham gia của 500 người chơi. Bên cạnh cuộc tranh tài, sự kiện còn tổ chức các hoạt động giao lưu giữa nhiều thế hệ thí sinh và những không gian trải nghiệm được xây dựng từ chất liệu thơ ca, văn học, câu đố dân gian.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi dành cho 500 người chơi, gồm các khách mời và khách tham quan Thủ đô có chung sự quan tâm đến tiếng Việt.

Khác với hình thức thi trong trường quay, các thử thách lần này được tổ chức trong không gian rộng mở, đòi hỏi người tham gia vận dụng vốn từ, khả năng suy luận và kiến thức ngôn ngữ để tìm ra đáp án. Người có kết quả cao nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Chương trình "Vua tiếng Việt" trải qua dấu mốc 5 năm với nhiều tình cảm của khán giả

Với quy mô 500 người, cuộc thi tạo nên sự khác biệt so với cấu trúc quen thuộc của chương trình trên truyền hình. Người tham dự có cơ hội trực tiếp trải nghiệm áp lực thời gian, độ khó của câu hỏi và những tình huống dễ gây nhầm lẫn trong cách sử dụng tiếng Việt.

Sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, vốn sống và môi trường học tập của người chơi cũng mang đến nhiều cách liên tưởng, giải quyết câu hỏi, qua đó phản ánh sự phong phú trong đời sống ngôn ngữ.

Sự kiện còn là dịp hội ngộ của những gương mặt từng để lại dấu ấn trong 5 năm phát sóng Vua tiếng Việt, với sự tham gia của các quán quân qua nhiều mùa, người chơi nhỏ tuổi, nghệ sĩ và những người nước ngoài dành tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt.

Hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ sự kiện

Cuộc gặp gỡ giữa nhiều thế hệ mang đến những góc nhìn khác nhau về ngôn ngữ. Nếu với người Việt, đây là dịp khám phá sâu hơn tiếng mẹ đẻ thì với người nước ngoài, tiếng Việt được tiếp cận qua quá trình học tập, thực hành và làm quen với hệ thống từ vựng, thanh điệu giàu sắc thái.

Cùng với cuộc thi, khu vực ngoài trời tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được bố trí thành nhiều phân khu trải nghiệm. Người tham dự có thể khám phá Con đường thơ tài hoa và tham gia các trò chơi như Cho lục đáp bát, Điền thơ khuyết chữ, Vòng quay vần thơ, giải câu đố dân gian.

Các hoạt động được xây dựng dựa trên những đặc trưng của tiếng Việt về vần, nhịp, cách lựa chọn từ và khả năng liên tưởng. Thông qua việc tìm kiếm đáp án, hoàn thiện câu thơ hay nhận diện quy luật ngôn ngữ, người tham gia trực tiếp khám phá tiếng Việt thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo hình thức một chiều.

Những phần quà dành cho người tham gia cũng mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, gồm quạt giấy, nón lá đề thơ và các đầu sách như Thi nhân Việt Nam, Truyện Kiều, sách về tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam. Qua đó, trải nghiệm tại ngày hội được nối dài bằng hoạt động đọc sách, tìm hiểu văn học và các giá trị ngôn ngữ dân tộc.