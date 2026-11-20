Tới dự có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự đêm hội.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự đêm hội.

Điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi trình diễn trang phục các dân tộc với chủ đề “Hoa khoe sắc - phường Điện Biên Phủ” của 24 đội đến từ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Các thí sinh mang đến những phần trình diễn trang phục truyền thống đặc sắc, kết hợp giới thiệu ý nghĩa, nét độc đáo của từng bộ trang phục trên nền nhạc, cùng các tiết mục ca, múa và hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm các đội thi.

Phần thi trình diễn trang phục.

Nhiều trang phục mang đậm bản sắc dân tộc được trình diễn tại đêm hội.

Thông qua cuộc thi, những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc được tái hiện sinh động, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của mỗi cộng đồng. Đây là dịp để các dân tộc trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.