Điều kiện và thời gian hưởng chế độ ốm đau

Trả lời: Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 quy định người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi thuộc một trong các trường hợp: Điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp; điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động; điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; điều trị, phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc do bị tai nạn; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau.

Người lao động không được hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp tự gây thương tích hoặc tự gây tổn hại cho sức khỏe của mình; sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định, trừ trường hợp sử dụng thuốc tiền chất hoặc thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trong thời gian lần đầu phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Quy định này nhằm bảo đảm tính công bằng và đúng mục đích của chính sách BHXH.

*Ông Lê Khánh Hải ở xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình, hỏi: Thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong một năm được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 43 Luật BHXH năm 2024 quy định, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

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